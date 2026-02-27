Cepterova usvojena ćerka u ovome izašla u grad: Naslijediće milijarde, a evo u čemu se pojavila u restoranu

Posebnu pažnju privukao je i modni detalj, skupocena tašnica prestižnog brenda Chanel.

Izvor: Instagaram/kingzepter

Usvojena ćerka jednog od najmoćnijih srpskih biznismena, Filip Cepter, Ema Cepter, ponovo je uspjela da privuče ogromnu pažnju javnosti.

Ema je poznata po tome što na Instagramu redovno dijeli kadrove iz svog luksuznog života, od egzotičnih putovanja do glamuroznih izlazaka, a ovoga puta izazvala je pravu buru u komentarima zbog smjelog "modnog" izbora.

Naime, ona se u grad uputila u gornjem dijelu bikinija, koji je iskombinovala na potpuno neočekivan način. Umjesto klasične ljetnje kombinacije, bikini je spojila sa elegantnim crnim pantalonama i sakoom, čime je napravila odvažan kontrast između ležernog i poslovnog stila.

Posebnu pažnju privukao je i modni detalj, skupocjena tašnica prestižnog brenda Chanel, koja vrijedi nekoliko hiljada eura.