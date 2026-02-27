Denver je pokazao interesovanje za Krisa Midltona koji bi uskoro mogao da postane slobodan igrač. Nikola Jokić bi tako dobio saigrača sa velikim iskustvom.

Denver bi mogao da dobije ozbiljno pojačanje u napadu na NBA prsten sa Nikolom Jokićem. Navodno je pokazao interesovanje za Krisa Midltona, čovjeka koji je osvojio titulu sa Janisom Adetokumbom u Milvokiju. Da bi uopšte postojala šansa da do saradnje dođe neophodno je da se prije toga ispuni jedan bitan uslov - da Midlton postane slobodan igrač.

Prema navodima američkih medija on je nezadovoljan u Dalasu i blizu je toga da traži otkup ugovora sa Mavsima što bi značilo da bi bio slobodan u izboru nove sredine. Nagetsi nisu jedini koji prate njegovu situaciju, ali je Midlton zainteresovan da ode u tim koji ima šansu da se bori za trofej, što Denver svakako jeste.

: Nuggets have shown interest in Khris Middleton, who's still weighing if he wants to get bought out, per@TheSteinLine



Would you want Middleton in Denver?pic.twitter.com/vyUn19G9OC — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 27, 2026

"Denver je pokazao interesovanje za Midltona koji još uvijek razmišlja da li da aktivira otkup ugovora", napisao je poznati američki novinar Mark Stajn.