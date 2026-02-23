U Brazilu je viđena i nova, inovativna taktika, za izvođenje jedanaesteraca i brzo je snimak postao viralan.

Izvor: Printscreen/X/Momentosdoesp

Fudbaleri traže razne taktike i služe se mnogim trikovima da bi bili što sigurniji prilikom izvođenja penala. Tako je jedna situacija iz Brazila dospjela u centar pažnje. Potez kakav se rijetko viđa dogodio se na utakmici između Portugese i Korintijansa u četvrtfinalu plej-ofa Pauliste.

Posle 90 minuta igre bilo je neriješeno (1:1), pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. U petoj seriji je Maseio došao do "kreča", namjestio loptu i čekao znak sudije. Kada je arbitar dao znak, golman Korintijansa Hugo Souza je čekao da igrač napravi zalet, ali se to nije dogodilo. Nije se pomjerio, šutirao je odmah "iz kolena" i iznenadio sve. Čuvar mreže nije stigao ni da se pomjeri.

Taj penal postao je viralan, mada neće mnogo pomoći Portugesi pošto je ispala posle penal serije. Penale nisu realizovali Rene i Kauari. U polufinalu će igrati protiv Novorizontina, dok u drugom meču igraju Palmeiras i Sao Paolo.