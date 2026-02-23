Senegalac Jusu Dijuf preminuo je nakon što je debitovao za Saloum

Svjetsku fudbalsku javnost pogodila je još jedna tragična vijest. Mladi napadač iz Senegala Jusu Dijuf, izgubio je život neposredno nakon utakmice druge lige između AS Salouma i Amitie. Meč 16. kola prvenstva Senegala ostaće zapamćen po dramatičnim scenama koje su bacile u sijenku sve što se dešavalo tokom igre. Odmah po završetku susreta, Dijuf je kolabirao na terenu uslijed srčanog zastoja.

Talentovani fudbaler je upravo na toj utakmici upisao debi za Saloum. Duel je započeo među rezervama, a priliku je dobio desetak minuta prije kraja, ne sluteći da će mu to biti prvi i nažalost poslednji nastup u dresu kluba.

Utakmica je završena bez golova (0:0), bez ikakvih naznaka da bi mogla da se pretvori u tragediju. Ipak, dok su se igrači spremali da napuste teren, Dijuf se srušio. Medicinski tim je odmah pokušao reanimaciju, ali uprkos brzoj intervenciji, nije mu bilo spasa. Mladi fudbaler preminuo je na licu mjesta, ostavivši saigrače, rivale i čitavu sportsku javnost u šoku.