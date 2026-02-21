Crvena zvezda je htjela ovog ljeta da dovede Nemanju Gudelja, ali situacija se iznenada komplikuje.

Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je ovog ljeta naciljala nekoliko iskusnih srpskih fudbalera kojima ističu ugovori i koji bi mogli da stignu bez obeštećenja, a među njima je i Nemanja Gudelj. Ipak, prema najnovijim informacijama koje stižu iz Andaluzije, situacija oko njegovog statusa iznenada se komplikuje.

Djelovalo je da Gudelj igra posljednje utakmice u dresu Sevilje, čiji je član već sedam godina, ali sada postoji mogućnost da mu ugovor bude produžen – pod uslovom da ekipa izbori opstanak u La Ligi.

Takav rasplet mogao bi da promijeni planove Crvene zvezde, koja je računala na mogućnost da iskusnog reprezentativca Srbije dovede kao slobodnog igrača i tako pojača tim za narednu sezonu.

Situacija u Sevilji već duže vrijeme je loša i nestabilna, klub je u procesu prodaje, a aktuelna upravljačka struktura smatra da bi ostanak Nemanje Gudelja bio važan kao „faktor stabilnosti“ u timu koji se sprema od ljeta.

U klubu procjenjuju da im je potreban igrač koji je prošao „sito i rešeto“ sa Seviljom i koji može da doprinese iskustvom, pa je preporučeno da se ponovo sjedne za pregovarački sto i razgovara o novom ugovoru.

Za sada nije poznato da li je Gudelj zainteresovan za nastavak saradnje, jer je ranije djelovalo da se „mislima preselio“ u Beograd, ali bi mnogo toga moglo da zavisi i od ponude koju mu pripreme sa „Pishuana“.

Gudelj je prethodno izjavio da mu je „glava na drugom mjestu“, čime je praktično nagovijestio rastanak sa Seviljom, čiji je član od 2019. godine, kada je revitalizovao karijeru nakon epizode u Kini.

Prije dolaska u Andaluziju igrao je za Bredu, AZ, Ajaks, Tijanđin, Guangdžou i Sporting. Riječ je o polivalentnom fudbaleru koji može da pokriva pozicije zadnjeg veznog, štopera, pa čak i beka, a nema sumnje da bi bio veliko pojačanje i za Crvenu zvezdu.