Pep Gvardiola ima mjesec dana da potpuno promijeni sezonu Mančester sitija ili će ona biti jedna od najmanje uspejšnih u njegovoj trenerskoj karijeri.

Fudbaleri Mančester sitija kiksnuli su dva puta u nizu na mečevima Premijer lige, pošto su u uzastopnim utakmicama remizirali protiv Notingem foresta (1:1) i Vest Hema (1:1), timova koji se bore za opstanak. U međuvremenu je ekipu Pepa Gvardioli demolirao Real Madrid (3:0) u Ligi šampiona, pa se španski stručnjak nalazi u izuzetno teškoj poziciji - kakvu nije osjetio tokom svog mandata u Engleskoj.

Dva remija u veoma kratkom roku omogućili su Arsenalu da ima devet bodova prednosti i utakmicu više pred ulazak u sam finiš sezone. Iako tim Mikela Artete ne igra sjajno u ovom periodu godine, njihovi rezultati daleko su bolji - ekipa iz Londona "na silu" osvaja bodove, a tim iz Mančestera to za sada ne uspijeva. Mnogi misle da im baš zbog toga šampionska titula klizi iz ruku.

Međutim, gubitak titule od svog nekadašnjeg pomoćnika ne bi bio najveći udarac za Pepa Gvardiolu ove sezone. Pred španskim stručnjakom kojeg mnogi smatraju najboljim trenerom svih vremena nalazi se izuzetno težak raspored. Praktično, Mančester siti mora da zabilježi pet pobeda na narednih pet utakmica kako bi spasao sezonu koja je za sada vrlo turbulentna.

Kakav raspored ima Mančester siti?

Ukoliko bi eventualno Mančester siti napravio senzaciju i eliminisao Real Madrid u Ligi šampiona nakon bolnog poraza na stadionu "Santijago Bernabeu", mečeve četvrtfinala protiv Bajerna iz Minhena igrao bi 7/8. i 14/15. aprila, što bi dodatno zakomplikovalo i ovako veoma napet raspored engleskog tima. Takođe, ukoliko bi u FA kupu eliminisali tim Liverpula, 25. aprila igraće polufinale tog takmičenja i rivali bi ponovo mogli da im budu Arsenal ili Čelsi. Ovako je za sada:

Mančester siti - Real Madrid, Liga šampiona, 17. mart

Arsenal - Mančester siti, finale Liga kupa, 22. mart

Reprezentativna pauza zbog koje se neće igrati klupski fudbal

Mančester siti - Liverpul, četvrtinale FA kupa, 4. april

Čelsi - Mančester siti, Premijer liga, 12. april

Mančester siti - Arsenal, Premijer liga, 19. april

Nakon tog paklenog rasporeda ekipi Mančester sitija će preostati utakmice u prvenstvu protiv Barnlija i Evertona na gostujućem terenu, zatim protiv Brentforda na svom stadiona i u gostima kod Bornmuta. Naravno, Mančester siti treba da odigra i utakmicu protiv Kristal Palasa koju će odložiti zbog finala Liga kupa protiv Arsenala, ali njen termin još nije poznat. Na svim tim mečevima Gvardiolina ekipa će biti apsolutni favorit.

Šta se očekuje od Gvardiole?

Španski stručnjak Pep Gvardiola, bivši trener Barselone i Bajerna iz Minhena, u februaru 2016. godine potpisao je trogodišnji ugovor sa Mančester sitije i taj dogovor počeo je da teče nešto kasnije - na početku sezone 2016/17. Od tada traje najbolji period u klupskoj istoriji za tim u plavom dijelu Mančestera.

Gvardiola je na klupi Mančester sitija osvojio šest titula u Premijer ligi, dva FA kupa, četiri Liga kupa, tri Komjuniti šilda, jednu Ligu šampiona, jedan UEFA Superkup i jedno FIFA Svjetsko prvenstov za klubove. Gledajući po sezonama, samo je prva bila bez trofeja. Tada je Mančester siti završio na trećem mjestu u Premijer ligi, uz bolne eliminacije u kup takmičenjima.

Za ekipu Mančester sitija bila je teška i prethodna sezona, u kojoj je osvojen samo Komjuniti šild, uz poraz od Kristal Palasa u finalu FA kupa. Treće mesto u Premijer ligi i ispadanje pre završnice Lige šampiona više ne zadovoljavaju apetite ovog kluba, a još jedna godina u kojoj neće biti osvojen trofej u nekom od ta dva takmičenja bili bi razočaravajući za "Građane". Zato Pep Gvardiola ima mjesec dana da neverovatnom serijom pobjeda potpuno okrene sezonu Mančester sitija...