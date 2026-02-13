Fudbalska reprezentacija Crne Gore prvu utakmicu u novom izdanju Lige nacija odigraće 25. septembra na domaćem terenu protiv Kipra.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbalska reprezentacija Crne Gore će u grupi C2 Lige nacija igrati protiv Jermenije, Kipra i pobjednika baraža u kojem se sastaju Letonija i Gibraltar

Fudbalska reprezentacija Crne Gore prvu utakmicu u novom izdanju Lige nacija odigraće 25. septembra na domaćem terenu protiv Kipra.

"Hrabri sokoli" se nalaze u grupi C2 Lige nacija, u kojoj su još Jermenija, te pobjednik baraža u kojem se sastaju Letonija i Gibraltar.

Utakmica protiv Kipra je samo početak napornog ritma, budući da će u rasponu od samo 11 dana naša selekcija odigrati čak četiri kola, prenose "Vijesti".

Nakon utakmice sa Kiprom, Crna Gora će 28. septembra gostovati Jermeniji. Četiri dana kasnije, Crna Gora ponovo gostuje, ovog puta boljem iz baraža u kojem se sastaju Letonija i Gibraltar, dok će mini ciklus zatvoriti petog oktobra, domaćom utakmicom sa Jermenijom.

Grupna faza Lige nacija završava se u novembru - Crna Gora će 12. novembra dočekati boljeg iz duela Letonije i Gibraltara, a tri dana kasnije gostovati Kipru.

Do početka Lige nacija, "sokoli“ će imati i četiri prijateljske utakmice. Za kraj marta su zakazani dueli sa Andorom i Slovenijom, dok će naknadno biti poznati rivali u dva junska termina, pišu "Vijesti".

RASPORED GRUPE C2

1.kolo (25. septembar)

2.kolo (28. septembar)

3.kolo (2. oktobar)

4.kolo (5. oktobar)

5.kolo (12. novembar)

6.kolo (15. novembar)