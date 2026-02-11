Novo izdanje Lige nacija počinje u septembru - od 24. septembra do 6. oktobra biće odigrana četiri kola. Preostale dvije runde na programu su u novembru, dok će plej-of biti odigran u martu 2027. godine.
Fudbalska reprezentacija Crne Gore će sjutra saznati protivnike u novom izdanju Lige nacija.
"Hrabri sokoli" su u prethodnom izdanju, u konkurenciji Turske, Islanda i Velsa, zauzeli posljednje mjesto u grupi 4 B Lige nacija, pa su se preselili u niži rang, odnosno Ligu C.
A uoči žrijeba, koji će u 18 časova biti održan u Briselu naša selekcija se nalazi u prvom šeširu, u kojem su još Island, Albanija i Kazahstan.
U drugom šeširu su Finska, Slovačka, Bugarska i Jermenija, a u trećem Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar i Estonija.
U četvrtom šeširu su Moldavija i San Marino, kao i pobjednici baraž mečeva u kojima se sastaju Letonija - Gibraltar i Luksemburg - Malta, koji su na programu u martu.
Novo izdanje Lige nacija počinje u septembru - od 24. septembra do 6. oktobra biće odigrana četiri kola. Preostale dvije runde na programu su u novembru, dok će plej-of biti odigran u martu 2027. godine.
LIGA A
PRVI ŠEŠIR: Portugal, Španija, Francuska i Njemačka.
DRUGI ŠEŠIR: Italija, Holandija, Danska i Hrvatska.
TREĆI ŠEŠIR: Srbija, Belgija, Engleska i Norveška.
ČETVRTI ŠEŠIR: Vels, Češka, Grčka i Turska.
LIGA B
PRVI ŠEŠIR: Škotska, Mađarska, Poljska i Izrael.
DRUGI ŠEŠIR: Švajcarska, BiH, Austrija, Ukrajina.
TREĆI ŠEŠIR: Slovenija, Gruzija, Republika Irska i Rumunija.
ČETVRTI ŠEŠIR: Švedska, Sj. Makedonija, Sjeverna Irska i Kosovo.
LIGA C
PRVI ŠEŠIR: Island, Albanija, Crna Gora i Kazahstan.
DRUGI ŠEŠIR: Finska, Slovačka, Bugarska i Jermenija.
TREĆI ŠEŠIR: Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar i Estonija.
ČETVRTI ŠEŠIR: Moldavija, San Marino i pobjednici duela Gibraltara i Letonije, odnosno Malte i Luksemburga.
LIGA D
PRVI ŠEŠIR: Azerbejdžan, Litvanija, poraženi iz duela Gibraltara i Letonije, odnosno Malte i Luksemburga.
DRUGI ŠEŠIR: Lihtenštajn i Andora.