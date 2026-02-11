Novo izdanje Lige nacija počinje u septembru - od 24. septembra do 6. oktobra biće odigrana četiri kola. Preostale dvije runde na programu su u novembru, dok će plej-of biti odigran u martu 2027. godine.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore će sjutra saznati protivnike u novom izdanju Lige nacija.

"Hrabri sokoli" su u prethodnom izdanju, u konkurenciji Turske, Islanda i Velsa, zauzeli posljednje mjesto u grupi 4 B Lige nacija, pa su se preselili u niži rang, odnosno Ligu C.

A uoči žrijeba, koji će u 18 časova biti održan u Briselu naša selekcija se nalazi u prvom šeširu, u kojem su još Island, Albanija i Kazahstan.

U drugom šeširu su Finska, Slovačka, Bugarska i Jermenija, a u trećem Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar i Estonija.

U četvrtom šeširu su Moldavija i San Marino, kao i pobjednici baraž mečeva u kojima se sastaju Letonija - Gibraltar i Luksemburg - Malta, koji su na programu u martu.

LIGA A

PRVI ŠEŠIR: Portugal, Španija, Francuska i Njemačka.

DRUGI ŠEŠIR: Italija, Holandija, Danska i Hrvatska.

TREĆI ŠEŠIR: Srbija, Belgija, Engleska i Norveška.

ČETVRTI ŠEŠIR: Vels, Češka, Grčka i Turska.

LIGA B

PRVI ŠEŠIR: Škotska, Mađarska, Poljska i Izrael.

DRUGI ŠEŠIR: Švajcarska, BiH, Austrija, Ukrajina.

TREĆI ŠEŠIR: Slovenija, Gruzija, Republika Irska i Rumunija.

ČETVRTI ŠEŠIR: Švedska, Sj. Makedonija, Sjeverna Irska i Kosovo.

LIGA C

PRVI ŠEŠIR: Island, Albanija, Crna Gora i Kazahstan.

DRUGI ŠEŠIR: Finska, Slovačka, Bugarska i Jermenija.

TREĆI ŠEŠIR: Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar i Estonija.

ČETVRTI ŠEŠIR: Moldavija, San Marino i pobjednici duela Gibraltara i Letonije, odnosno Malte i Luksemburga.

LIGA D

PRVI ŠEŠIR: Azerbejdžan, Litvanija, poraženi iz duela Gibraltara i Letonije, odnosno Malte i Luksemburga.

DRUGI ŠEŠIR: Lihtenštajn i Andora.