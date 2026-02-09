Romantični čin sudije Paskala Kajzera završio se batinama.

Izvor: Kultur FC Köln/X/Printscreen

Njemački fudbalski sudija Paskal Kajzer brutalno je pretučen nakon što je zaprosio svog dečka na utakmici Bundeslige između Kelna i Volfsburga. Malo je reći da je javnost bila šokirana, a ovaj romantični gest nije se dopao huliganima koju su ga pronašli nekoliko dana kasnije i fizički napali.

Kajzet je pred hiljadama ljudi kleknuo pred svojim izabranikom i zaprosio ga, a kako se ova scena proširila po društvenim mrežama, stigla je i do dijela navijača koji su se odlučili za nasilje.

Pijre napada su mu svakodnevno stizale prijetnje, u jednoj je navedena njegova adresa, ali njemačka policija nije reagovala na prijavu uz obrazloženje da "nema životne opasnosti". On je kasnije pretučen u svom dvorištu...

‍♂️Pascal Kaiser, arbitre qui avait demandé son compagnon en mariage en marge du match Cologne-Wolfsburg a été agressé à son domicile samedi soir. Il avait fait l'objet de menaces directes les jours précédents, alimentées par des polémiques récurrentes.



(@lequipe)pic.twitter.com/JgI7OiBqgQ — Kultur FC Köln (@FR_FCKoln)February 8, 2026

Kajzer je svoje seksualno opredjeljenje javno objavio 2021. godine kada je priznao da je biseksualac, time je postao jedan od malobrojnih sudijaa koji su priznali svoju orijentaciju u svijetu profesionalnog fudbala.