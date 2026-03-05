Iranski veliki ajatolah Abdolah Džavadi Amoli u poruci emitovanoj na državnoj televiziji pozvao je na prolivanje krvi cionista i američkog predsjednika Donalda Trampa, usred sukoba sa Izraelom i SAD.

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press / Profimedia

Iranska državna televizija emitovala je poruku velikog ajatolaha Irana u kojoj poziva na prolivanje krvi Izraelaca i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Poruka je stigla od ajatolaha i islamskog učenjaka Abdulaha Džavadija Amolija i predstavlja jednu od rijetkih klerikalnih izjava koje dolaze iz Irana dok se zemlja suočava sa kombinovanom kampanjom vazdušnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada smo na pragu velikog testa i moramo biti pažljivi da u potpunosti sačuvamo ovo jedinstvo, da u potpunosti sačuvamo ovaj savez", rekao je u obraćanju.

Pozvao je na prolivanje cionističke krvi, kao i na prolivanje Trampove krvi, kao i krvi "njemu sličnih".

Zatim se pozvao na imama Mehdija i citirao:

"Borite se protiv cionista i prolijte njihovu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv. Borite se protiv tlačiteljske Amerike i prolijte njenu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv."

Senior Iranian cleric Abdollah Javadi Amoli on Wednesday said shedding the blood of US President Donald Trump and Israelis is obligatory for devout Shi’ite Muslims.pic.twitter.com/1B1XfyQq2E — Iran International English (@IranIntl_En)March 4, 2026

Ko je Abdolah Džavadi Amoli

Abdolah Džavadi Amoli iranski je šiitski vjerski autoritet, filozof i teolog, rođen 1933. godine u gradu Amolu u Iranu. Smatra se jednim od najviših klerika u šiitskom islamu (veliki ajatolah) i dugogodišnji je profesor islamske filozofije, teologije i kuranske egzegeze u vjerskom središtu Komu.

Autor je brojnih knjiga o islamskoj filozofiji, tumačenju Kurana i odnosu religije i nauke. U političkom smislu povezan je sa iranskim revolucionarnim sistemom: bio je član iranske Skupštine stručnjaka, tijela koje bira vrhovnog vođu, i godinama je djelovao kao uticajan ideolog Islamske Republike.

Veliki ajatolah je vrlo visok rang u šiitskoj hijerarhiji koji označava vrhunskog vjerskog autoriteta i pravnog učenjaka (marja-e taklid – izvor oponašanja) kome vjernici mogu da se obraćaju i slijede njegove vjerske odluke.