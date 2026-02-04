Menadžer Mančester sitija iznenadio sve na konferenciji za novinare kada je održao veliki monolog o stanju u svijetu i ogromnim sukoba na svim stranama planete, uz strašne žrtve.

Izvor: Alberto Paredes / Zuma Press / Profimedia

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola održao je emotivnu konferenciju za novinare pred meč protiv Njukasla u Liga kupu u srijedu i najmanje je pričao o fudbalu. Nekoliko dana nakon što je u Barseloni 29. januara pričao o palestinskim žrtvama rata protiv Izraela, sa kefijom (palestinskom maramom) oko vrata, u Engleskoj je progovorio o svim sukobima i o žrtvama čije slike gleda i čije sudbine ga jako bole i potresaju.

Govoreći o žrtvama ratova u Izraelu, Ukrajini, Sudanu i na svim aktuelnim ratištima, pa i o nedavnim ubistvima u Minesoti, Gvardiola se borio sa emocijama.

"Danas to možemo da gledamo, prije nismo mogli. Povređuje me sve to. I da je u pitanju druga strana, opet bi me povređivalo. Žao mi je, uvijek ću istupiti i biti tu. Uvijek. Kompletno zbrisati hiljade nedužnih ljudi? Boli me to. Ne može biti komplikovanije od toga. Više ne. Ne mogu da zamislim da neko ne osjeća isto to kada vidi te slike svakog dana, te očeve, majke, djecu, sve šta se dogodilo, njihove razorene živote. Da li zaista ljude to ne pogađa? Izvinite, ali ja to ne mogu da ne osjetim".

"10 godina me niko nije pitao"

Novinar portala "Atletik" pitao ga je zašto mu je ta tema jako bitna, a Gvardiola je imao spreman odgovor.

"Cijenim vaše pitanje, jer je to prvi put za 10 godina da me novinar pita to. Izgleda kao da vama (medijima) ne dozvoljavaju da radite to u svom poslu, ne znam. Ipak, da li postoji neko koga ne potresaju te slike ratova širom svijeta? Nije stvar u tome da li je neko u pravu ili griješi".

Govorio je najveći trener na svijetu praktično u dahu.

"Nikad u istoriji čovječanstva nismo imali informacije pred svojim očima kao sada. Genocid u Palestini, šta se dogodilo u Ukrajini, šta se dogodilo u Rusiji, šta se događa širom svijeta, u Sudanu, svuda. Šta se događa pred nama? Da li želite da vidite? To je problem svih nas, kao ljudskih bića. To su naši problemi", kazao je Gvardiola.

Reagovao je Španac i na vijest od ponedjeljka, da su u malim čamcima preko Kanala do Engleske stigla 933 migranta.

"Ljudi koji to moraju da urade bježe od svojih država, idu preko mora, a onda plove čamcima, da bi bili spaseni. Ne pitaj da li je to ispravno ili nije, spasi ga, u pitanju je ljudsko biće. Poslije toga možemo da složimo da kritika postoji, ali svako ima pravo na ideju i svako mora da je izrazi. Ljudi umiru, moraš da im pomogneš. Zaštita ljudskog života je jedino što imamo."

"Pogledajte šta je bilo u Sjedinjenim Državama"

Pričao je podjednako emotivno i o ubistvima u Sjedinjenim Državama, gdje su pripadnici saveznih službi u Minesoti usmrtili dvoje građana SAD.

"Kada vidim te slike, žao mi je i boli me. Zato ću koristiti svaku priliku koju mogu da pričam i da apelujem na bolje društvo. Biću tu uvijek, sve vrijeme, zbog svoje djece, zbog svoje porodice, zbog vas. Sa moje tačke gledišta, šta je pravda? To da morate da razgovarate. U suprotnom će sve biti zanemareno. Pogledajte šta se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubijene su dvije osobe. Kažite mi kako to možete da branite? Nema savršenog društva, nigde nije savršeno, ja nisam savršen, moramo da radimo da budemo bolji", dodao je Gvardiola.