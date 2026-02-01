Mančester junajted pobijedio Fulam golom Benjamina Šeška u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Prethodno je ispustio prednost 2:0 od 84. do 90'+2 minuta.

Izvor: motivio / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester Junajted pobijedio je Fulam 3:2, u trećem meču pod vođstvom novog trenera, Majkla Kerika. Kao u dobu kada je bio igrač, "crveni đavoli" pobijedili su u "Fergijevo vrijeme", u sudijskoj nadoknadi, u kojoj su, kao i pod serom Aleksom Fergusonom, dali sve u napad i učinili da stadion eksplodira.

Junajtedovo vođstvo golovima odlazećeg veziste Kazemira (19') i probuđenog Mateusa Kunje (56') nije bilo dovoljno za miran kraj. Fulam se vratio u igru golom Raula Himeneza iz penala u 85. minuti i spektakularnim udarcem Brazilca Kevina sa 20 metara, pravo u ćošak. Ipak, tu nije bio kraj – onda kada je Šeško dobio loptu u kaznenom prostoru, zadržao je, pa smireno zakucao u gornji dio mreže udarcem sa oko 10-ak metara od gola.

Na stadionu Old Traford nastala je eksplozija oduševljenja. Navijači su burno proslavili treću pobjedu u nizu pod Kerikovim vođstvom (Siti, Arsenal, Fulam) i ostanak na četvrtoj poziciji tabele Premijer lige, sa koje se vidi plasman u Ligu šampiona sljedeće sezone.

Junajted sledeći meč igra protiv Totenhema u subotu, 7. februara, takođe kod kuće.



