Trener Crvene zvezde Dejan Stanković hvalio i kritikovao posle pobjede protiv Čukaričkog, za povratak na prvo mjesto tabele Superlige

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, ostvario je sa svojim timom pobjedu protiv Čukaričkog u gostima, za povratak na vrh tabele Superlige. Njegov tim je trijumfovao 3:1, a njemu je zasmetalo to što je primio gol u posljednjim sekundama pred poluvrijeme, pri vođstvu 2:0.

"Sve je super. Sve je prošlo OK sem tog gola u zadnjih 15 sekundi prvog poluvremena, to Zvezda sebi ne smije da dozvoli. Moraš da budeš toliko iskusan i, žargonski, 'namazan', da tu loptu sačuvaš do kraja, da se poluvrijeme završi sa 2:0. Vidite uslove, vjetar, odbije se ili ne, dogodi se nešto, aut, faul, penal, prođe lopta i završi se utakmica kako nisi planirao", kazao je Stanković za TV Arena sport.

Krilni ofanzivac Zvezde Daglas Ovusu bio je debitant i starter. U prethodnim mečevima protiv Malmea i Selte nije imao pravo da igra, jer nije bio registrovan.

"S obzirom na to da sam radio i u Turskoj sa ekipom koja je bila prijavljena za Evropu, Ovusu nije imao mnogo prilike da baš toliko trenira sa nama, ali je pokazao 75-80 minuta da je u dobroj formi. Kvalitetan igrač, koji će tek praviti razliku", kazao je Stanković.

Trener Čukaričkog Milan Lešnjak rekao je da je njegov tim pod tremom počeo meč.

"Bojažljivo smo ušli. Pravili smo greške koje se ne tolerišu na ovom nivou. Posle drugog primljenog gola vratili smo se u ritam, dali gol pred kraj poluvremena, pa smo posle pokušavali. Zvezda je pokazala da je kvalitetan tim, bolji od nas u ovom trenutku, osim što su zasluženo pobijedili nemam šta da zamjerim igračima", kazao je Lešnjak.

Pred Zvezdom je mirnija nedelja, jer će naredni meč igrati narednog vikenda protiv Novog Pazara na "Marakani". U taj meč ući će kao novi lider Superlige, jer sada ima bod više od Partizana.