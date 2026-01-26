Zvezda će iz dva dijela platiti transfer Strahinje Erakovića i biće to najskuplji u istoriji kluba.

Izvor: Maksim Konstantinov / SOP / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda sanjala je ove zime da će vratiti Strahinju Erakovića iz Zenita i čini se da će u tome na kraju i uspjeti. Eraković bi trebalo da dođe u Zvezdu na pozajmicu do kraja sezone, uz obavezan otkup na ljeto, pa su pregovori tri strane trenutno u toku, prenosi "Sport Klub".

Konkretno, Zvezda bi odmah platila Zenitu milion eura za pozajmicu, a potom bi na ljeto preostalih pet miliona. Čitav transfer Erakovića koštao bi Zvezdu šest miliona eura i bio bi najveći u njenoj istoriji, više nego za Hvanga koji je koštao 5,5.

Prvobitno je Zenit odbio tri miliona eura i uspio je da "natjera" Zvezdu da duplira svoju ponudu, pošto je Eraković velika želja Dejana Stankovića i ubijeđen je da bi sa njim u odbrani ekipa podigla igru za jedan nivo. Uz to, Eraković nije srećan u Zenitu gdje sve rjeđe igra i nema minutažu kakvu je nekada imao.

Eraković će biti treće pojačanje Zvezde ove zime posle Džeja Enema i Daglasa Ovusua, vjerovatno i poslednje, pošto samo njih trojicu crveno-bijeli i mogu da registruju za nastavak takmičenja u Ligi Evrope.

Što se tiče Markinjosa, koga je Zvezda takođe tražila, izglednije je da se pregovori storpiraju makar do ljeta, pošto Spartak ne želi tek tako da se odrekne Brazilca. Takođe, Zvezda bi u njegovom slučaju još jednom morala da obara lični transfer rekord, što je manje izgledno tokom zime.