Crvena zvezda odlučila je da pozajmi Vuka Draškića koji će se kaliti u Pančevu.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda ostala je bez jednog golmana pošto je odlučila da proslijedi Vuka Draškića na pozajmicu u Železničar iz Pančeva. U pitanju je mladi golman koji do sada nije dobio šansu da debituje u Zvezdi, a do kraja sezone očekuje se da u Pančevu dobije minutažu, prenosi "Meridijan Sport".

Draškić nije uspio da se nametne Dejanu Stankoviću u konkurenciji Mateuša, Omrija Glazera i Ivana Guteše, talentovani Savo Radovanović proslijeđen je u Grafičar, pa je odlučeno da se oproba na pozajmici.

Inače, Draškić je bio na spisku Srbije za meč protiv Andore, kada ga je vršilac dužnosti selektora Zoran Mirković pozvao za taj meč, kao i Luku Lijeskića. Bio je na treninzima Srbije u Andori, ali nije dobio šansu da brani, odnosno bio je tu više da osjeti čar igranja za nacionalni tim.

Do sada je Draškić branio u mlađim kategorijama Zvezde, kao i OFK Beograda, dok je igrao za prvi tim Grafičara u Prvoj ligi Srbije.

Ostaje da se vidi da li će do kraja zimskog prelaznog roka iz Zvezde još neko od golmana otići iz kluba.