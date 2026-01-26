Krilni napadač Zvezde već je u Istanbulu i uskoro će potpisati za Karagumruk Aleksandra Stanojevića.

Izvor: MN Press

Krilni napadač Crvene zvezde Šavi Babika (25) uskoro će potpisati za Karagumruk, koji odnedavno vodi bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević, objavio je portal "futmerkato".

Brzonogi ofanzivac nije se snašao na "Marakani" od dolaska prošlog ljeta iz Tuluza i iako je zdrav, trener Dejan Stanković ne računa na njega. Zato je sada na pomolu njegov odlazak u Tursku na pozajmicu sa opcijom da ga turski klub kupi za četiri miliona evra.

"Dvadesetpetogodišnji fudbaler je danas otputovao u Istanbul, kako bi nastavio pregovore sa čelnicima istanbulskog kluba", navedeno je u tekstu.

Prije potpisa želi da bude siguran u jedno

Babika želi pre potpisa za Karagumruk da se uvjeri da će svi sportski i ugovorni uslovi biti poštovani. Turski klub je optimističan u vezi sa njegovim dolaskom, koji bi mogao da pomogne ekipi da ostane u ligi. Stanojevićeva ekipa trenutno je posljednja na tabeli, sa devet osvojenih bodova u 19 kola i sa sedam bodova zaostatka za prvim timom iznad zone ispadanja.

Šavi Babika je reprezenativac Gabona, prešao je u Zvezdu u avgustu za četiri miliona evra, a prethodni trener Vladan Milojević uvjerio se u njegove kvalitete na Kipru, gdje je Babika igrao za Aris iz Limasola od 2021. do 2024. i selidbe u Francusku.

Međutim, u Crvenoj zvezdi Babika je odigrao samo šest mečeva i u Ligi Evrope je samo jednom sjedio na klupi, u posljednjoj utakmici u 2025. protiv Šturma. Situaciju mu je otežala i komplikovana povreda, prelom jedne od kostiju potkoljenice.