Šalke igra drugu ligu Njemačke i sada je rešenje našao u Edinu Džeku. Probaće sa njim u timu da se vrate tamo gdje im je mjesto.

Izvor: Tommaso Fimiano / Zuma Press / Profimedia

Edin Džeko je u karijeri davao golove svuda gdje se pojavio osim - u Fiorentini. Zato će posle pola godine u Firenci napustiti klub, a posle mnogo priče o tome gdje će nastaviti karijeru izgleda da se vraća u Njemačku.

Džeko je zapravo u dresu Volfsburga sa kojim je osvojio istorijsku titulu u Njemačkoj i napravio ime, a sada je sve dogovorio sa Šalkeom. Velikan koji igra u Cvajti će ga dovesti da im pomogne do kraja sezone. Sa druge strane održavaće formu Džeko za baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo u dresu Bosne i Hercegovine.

Šalke za sada dobro stoji u Cvajti sa 38 bodova iz 18 kola. Prvi su na tabeli sa četiri boda više od Elfersberga i Darmštada, a pet više od Paderborna. Ipak nema opuštanja jer bi sa samo nekoliko loših rezultata moglid a izgube mjesto koje vodi u viši rang.

Velika karijera Edina Džeka

Edin Džeko je počeo u Željezničaru koji se nadao da će ga vratiti, ali od toga nije bilo ništa. Nakon toga je tek u Češkoj iz veznog reda pomjeren u napad i proigrao je. Zaigrao je 2007. za Volfsburg i zajedno sa Grafiteom i Zvjezdanom Misimovićem je osvojio titulu.

Zatim je godinama igrao na najvišem nivou u dresu Mančester sitija, Rome i Intera, a posle dvije godine u Fenerbahčeu došao je u Fiorentinu. Za selekciju Bosne i Hercegovine je odgrao 146 utakmica i dao 72 gola.

(MONDO, N.L.)