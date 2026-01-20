Niko Pas briljirao na "Olimpiku", iako je promašio penal.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Komo pleše na krilima Nika Pasa!

Sjajni Španac postigao je dva gola u fenomenalnoj partiji svog tima na "Olimpiku" protiv Lacija (3:0), a iako je promašio penal, bez sumnje je bio prvo ime susreta u Rimu.

Posljednji meč 21. kola Serije A protekao je u potpunoj dominaciji gostiju, koji su do vođstva stigli već u drugom minutu preko Martina Baturine.

Pas je u 24. minutu povisio na 2:0, a desetak minuta kasnije imao je priliku da potpuno dokusuri grogiranog domaćina. Ipak, nije uspio jedanaesterac da pretvori u gol, pa je Lacio koliko-toliko ostao u igri.

Ipak, 21-godišnji ofanzivac Koma iskupio se za promašeni penal nakon samo četiri minuta igre u nastavku, kada je preciznim udarcem matirao nemoćnog Ivana Provedela za 0:3.

LISTA STRIJELACA Niko Pas sa ova dva gola na drugom mjestu liste strijelaca Serije A izjednačio se sa Kristijanom Pulišićem. Obojica sada imaju po osam pogodaka, dok je na prvom mjestu Lautaro Martinez sa 11.

Odigrao je srpski internacionalac Petar Ratkov 53 minuta za Lacio, ali je bio neprimjetan, pa je Mauricio Sari odlučio da ga pošalje na klupu.

Komo se ovim trijumfom, trećim uzastopnim u gostima identičnim rezultatom 3:0 (Leće, Piza, Lacio), približio Juventusu na dva boda zaostatka, dok je Lacio na tek devetom mjestu, sa skorom od po sedam pobjeda, remija i poraza.



