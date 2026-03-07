FAO indeks prvi put porastao od avgusta prošle godine, dok su mliječni proizvodi i šećer pojeftinili

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Cijene osnovnih prehrambenih proizvoda na svjetskom tržištu porasle su u februaru prvi put od kraja prošlog ljeta, pokazuje najnoviji izvještaj Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

FAO indeks cijena hrane u februaru je iznosio u prosjeku 125,3 boda, što je rast od 0,9 odsto u odnosu na januar. Time je zabilježeno prvo mjesečno poskupljenje hrane od avgusta prošle godine.

U odnosu na isti period prošle godine, cijene su ipak nešto niže i bilježe pad od jedan odsto.

Najveći mjesečni rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle za 3,3 odsto i dostigle najviši nivo od juna 2022. godine. Posebno je poskupjelo palmino ulje zbog stabilne potražnje i smanjene ponude iz jugoistočne Azije, dok je suncokretovo ulje blago pojeftinilo zahvaljujući većoj ponudi iz Argentine i slabijoj potražnji.

Poskupljenje je zabilježeno i kod žitarica, čije su cijene porasle 1,1 odsto u odnosu na januar. Razlog su uglavnom više cijene pšenice, usljed mraza u pojedinim dijelovima Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, ali i logističkih poteškoća u Rusiji i širem području Crnog mora.

Cijene mesa takođe su porasle, i to za 0,8 odsto. Najveći rast zabilježen je kod ovčetine, koja je dostigla najviši nivo od kada FAO vodi evidenciju, zbog smanjene ponude iz Okeanije. Poskupjela je i govedina, pod uticajem snažne potražnje iz Kine i SAD-a.

S druge strane, mlijeko i mliječni proizvodi pojeftinili su 1,2 odsto u odnosu na početak godine, prije svega zbog nižih cijena sira. Istovremeno, maslac je ponovo poskupio, prvi put od juna prošle godine.

Najveći pad cijena zabilježen je kod šećera, koji je u odnosu na januar pojeftinio 4,1 odsto zbog očekivanja velikih zaliha u ovoj sezoni. U poređenju sa februarom prošle godine, cijena šećera niža je čak 27,3 odsto.