Postupak pokrenut nakon prijave zbog uznemirujućih poruka novinarki RTV Podgorica

Izvor: @Wutzkoh via Twenty20

Sud časti Ljekarske komore Crne Gore odlučivaće da li je kardiolog Kliničkog centra Crne Gore dr Vladimir Peruničić povrijedio etički kodeks, nakon prijave zbog slanja uznemirujućih poruka novinarki RTV Podgorica Marijani Čelanović.

Predsjednica Ljekarske komore dr Žanka Cerović kazala je za „Dan“ da je predmet dostavljen Sudu časti i da će dalji postupak biti sproveden u skladu sa nadležnostima tog tijela.

„Predmet je dostavljen predsjedniku Suda časti i očekujem da će postupak biti sproveden u skladu sa propisanim procedurama“, navela je Cerović.

Sud časti je nezavisno tijelo koje utvrđuje odgovornost ljekara za povrede zakona i Kodeksa medicinske etike, a moguće sankcije su opomena, novčana kazna ili privremeno oduzimanje licence za rad.

Predmet se odnosi na prijavu iz aprila 2025. godine, kada je Peruničić, takođe zbog uvredljivih i uznemirujućih poruka, na Sudu za prekršaje novčano kažnjen, uz izrečenu mjeru obaveznog liječenja od alkoholizma.

Cerović je pojasnila da je do kašnjenja u odlučivanju došlo zbog izbora u Ljekarskoj komori i organizacionih problema, te da je novi Sud časti formiran tek krajem prošle godine.

„Komisija za etička pitanja i deontologiju tada je utvrdila da je dr Peruničić povrijedio Kodeks medicinske etike i predmet uputila Sudu časti na dalje postupanje“, kazala je Cerović.

Ona je izrazila žaljenje zbog situacije u kojoj se našla novinarka Čelanović.

„Kao građanka, žena i ljekar, osjećam obavezu da izrazim iskreno žaljenje zbog neprijatnosti kojima je novinarka Čelanović bila izložena“, rekla je Cerović.

Iz Kliničkog centra Crne Gore, gdje je zaposlen dr Peruničić, juče nijesu odgovorili na pitanja „Dana“.