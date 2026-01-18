Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner javno prozvao svoj klub zbog načina na koji je ostao bez kapitena

Izvor: YouTube/Sky sports

Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner (51) van sebe je od ljutnje zbog načina na koji je prodat kapiten njegovog tima Mark Gej. Sjajni defanzivac prešao je u Mančester Siti, a Glasneru je to rečeno u petak, dan uoči utakmice protiv Sanderlenda u gostima, u kojoj je njegov tim izgubio 1:2.

Toliko je bio ljut da je izašao pred kamere i oštro napao klub, optuživši ga da se sa svojim igračima oseća „napušteno“. Zamerio je rukovodstvu i to što je letos dan pre utakmice ostao bez Eberečija Ezea, koji je prodat tada Arsenalu, a sada se isto ponovilo i sa kapitenom.

Zbog njegovih reči u nedelju su hitno održani sastanci u kancelarijama Kristal Palasa i odlučeno je da mu ne daju otkaz odmah, bez čekanja kraja sezone i isteka njegovog ugovora.

„Igrači su uradili sve što su mogli. Pogledajte našu klupu, tamo su samo klinci među napadačima i kao što sam već rekao, osećamo se potpuno napušteno. Prodaja našeg kapitena dan pred meč, potpuno bez razumevanja za to da se pripremamo za ovo. Dan uoči utakmice u 10.30 rečeno mi je da će nam kapiten biti prodat. Zašto to nije urađeno bar sledeće nedelje? Da možemo da odigramo bar još ovu utakmicu, drugi će se u međuvremenu vratiti... To me je dosta uznemirilo danas“, kazao je on u miks-zoni.