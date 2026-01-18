Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner javno prozvao svoj klub zbog načina na koji je ostao bez kapitena
Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner (51) van sebe je od ljutnje zbog načina na koji je prodat kapiten njegovog tima Mark Gej. Sjajni defanzivac prešao je u Mančester Siti, a Glasneru je to rečeno u petak, dan uoči utakmice protiv Sanderlenda u gostima, u kojoj je njegov tim izgubio 1:2.
Toliko je bio ljut da je izašao pred kamere i oštro napao klub, optuživši ga da se sa svojim igračima oseća „napušteno“. Zamerio je rukovodstvu i to što je letos dan pre utakmice ostao bez Eberečija Ezea, koji je prodat tada Arsenalu, a sada se isto ponovilo i sa kapitenom.
Zbog njegovih reči u nedelju su hitno održani sastanci u kancelarijama Kristal Palasa i odlučeno je da mu ne daju otkaz odmah, bez čekanja kraja sezone i isteka njegovog ugovora.
„Igrači su uradili sve što su mogli. Pogledajte našu klupu, tamo su samo klinci među napadačima i kao što sam već rekao, osećamo se potpuno napušteno. Prodaja našeg kapitena dan pred meč, potpuno bez razumevanja za to da se pripremamo za ovo. Dan uoči utakmice u 10.30 rečeno mi je da će nam kapiten biti prodat. Zašto to nije urađeno bar sledeće nedelje? Da možemo da odigramo bar još ovu utakmicu, drugi će se u međuvremenu vratiti... To me je dosta uznemirilo danas“, kazao je on u miks-zoni.