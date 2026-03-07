Snimak Čede iz kola napravio haos: Jovanović pjeva, a evo šta je uradio Aca Kos i izazvao gnev javnosti

Aca se snimio u automobilu ni ne sluteći da će upravo jedan detalj izazvati haos.

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Blizak prijatelj političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio snimak iz automobila.

Video je brzo počeo da kruži internetom, a mnogi pratioci nisu mogli da ne primjete jedan detalj tokom vožnje.

Na snimku se vidi kako Kos i Jovanović pevaju iz sveg glasa i očigledno uživaju u zajedničkom druženju. Međutim, pored opuštene atmosfere i pesme, pažnju publike privukla je i situacija u automobilu.

Pogledajte 00:29 Čeda i Aca Kos u opuštenom izdanjju Izvor: Instagram/coa_kos Izvor: Instagram/coa_kos

Naime, tokom vožnje Aleksandar Kos nije bio vezan sigurnosnim pojasom, dok je Čedomir Jovanović imao vezan pojas.

Čeda mu posvetio pjesmu

Aleksandar Kos je ranije na svom Instagram profilu podjelio i nešto mnogo ličnije – pjesmu koju mu je napisao upravo Čedomir Jovanović.

"Hvala za pjesmu... Jer nekada su ti dani sivi i tuđi. Brižljivo uzimaju i škrto daju. Bahato izviru iz melodije gomile svirača.Male tajne što lutaju okolo.Ne dugo i nečujno. Ostani u svojoj pitomini jer postoje snovi koji se skrivaju od nas i čekaju da slome se pogani dani...Nešto se sluša u tišini. Nauči da krotiš dane u smiraj. Možda su pesma a možda nespokoj. Ulica bez kraja i usamljeni neon u kišnoj noći. Naokolo sreće", otkrio je on javno.