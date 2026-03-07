logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak Čede iz kola napravio haos: Jovanović pjeva, a evo šta je uradio Aca Kos i izazvao gnev javnosti

Snimak Čede iz kola napravio haos: Jovanović pjeva, a evo šta je uradio Aca Kos i izazvao gnev javnosti

Autor Đorđe Milošević
0

Aca se snimio u automobilu ni ne sluteći da će upravo jedan detalj izazvati haos.

Snimak Čede iz kola napravio haos: Jovanović pjeva Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Blizak prijatelj političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio snimak iz automobila.

Video je brzo počeo da kruži internetom, a mnogi pratioci nisu mogli da ne primjete jedan detalj tokom vožnje.

Na snimku se vidi kako Kos i Jovanović pevaju iz sveg glasa i očigledno uživaju u zajedničkom druženju. Međutim, pored opuštene atmosfere i pesme, pažnju publike privukla je i situacija u automobilu.

Pogledajte

00:29
Čeda i Aca Kos u opuštenom izdanjju
Izvor: Instagram/coa_kos
Izvor: Instagram/coa_kos

Naime, tokom vožnje Aleksandar Kos nije bio vezan sigurnosnim pojasom, dok je Čedomir Jovanović imao vezan pojas.

Čeda mu posvetio pjesmu

Aleksandar Kos je ranije na svom Instagram profilu podjelio i nešto mnogo ličnije – pjesmu koju mu je napisao upravo Čedomir Jovanović.

"Hvala za pjesmu... Jer nekada su ti dani sivi i tuđi. Brižljivo uzimaju i škrto daju. Bahato izviru iz melodije gomile svirača.Male tajne što lutaju okolo.Ne dugo i nečujno. Ostani u svojoj pitomini jer postoje snovi koji se skrivaju od nas i čekaju da slome se pogani dani...Nešto se sluša u tišini. Nauči da krotiš dane u smiraj. Možda su pesma a možda nespokoj. Ulica bez kraja i usamljeni neon u kišnoj noći. Naokolo sreće", otkrio je on javno.

Tagovi

aca kos Čeda Jovanović pjesma video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ