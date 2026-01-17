Fudbaler PSŽ Usman Dembele postigao je gol protiv Lila koji je navijače ostavio bez daha

Pari Sen Žermen je u 18. kolu Ligue 1 ubjedljivo savladao Lil sa 3:0, a meč je posebno obilježio jedan od dva gola Usmana Dembelea. Njegov drugi pogodak privukao je veliku pažnju navijača jer je postignut na spektakularan način, u 64. minutu.

Dembele je igrao u prvoj napadačkoj liniji uz Dezirea Duea i Hviču Kvaracheliju tokom ubjedljive pobjede nad Lilom, a francuski reprezentativac je pokazao da aktuelne spekulacije o njegovoj budućnosti ne utiču na njegovu igru. Na utakmici je oduševio Park prinčeva dvostrukim pogotkom, uključujući i drugi, koji će vjerovatno dugo kružiti društvenim mrežama, a već je proglašen jednim od najboljih golova u 2026. godini.

Dembele se našao u kaznenom prostoru kada je primio loptu, a u jednom trenutku čak trojica igrača su ga čuvala, ali je on odolijevao. Uspio je da se oslobodi rivala, primiri loptu i uputi je ka golu. Iako se na trenutak činilo da je izgubio ravnotežu, Dembele je lobovao golmana i donio veliko vođstvo PSŽ-u na domaćem terenu.

Pogledajte kako je izgledao gol o kojem će se dugo pričati:

Luis Enrique on Ousmane Dembélé:



“What an incredible goal. A PlayStation-style goal. A truly different player!”pic.twitter.com/sPkXSnJz6l — Ramy (@Ramy_Stats)January 17, 2026

Sa pet golova u poslednja četiri starta, dobitnik Zlatne lopte potvrdio je svoj sjajan povratak u drugoj polovini sezone. "Želio sam da šutnem jednim dodirom, nedostajala mi kontrola, želio sam da se popnem na lijevu nogu, pa sam pokušao i uspio sam. Postigao sam neke lijepe golove, ali ni ovaj nije loš. Osjećam se veoma dobro posle prvog dijela sezone gdje sam imao povrede, to je bio blagoslov u nesreći... Sada, ja sam 100 posto, dobar za drugi dio", rekao je Dembele posle velike pobjede.