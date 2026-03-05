Naša zemlja je prvi put domaćin ovakvog internacionalnog takmičenja, a vinske sudije, sommelieri i profesori iz cjelog svjeta ocijeniće kvalitet crnogorskih sorti - vranca i kratošije, ali i hrvatskog plavca malog.

Među vinskim sudijama iz naše države je Danijela Radeč koja već dugi niz godina sudi na ovim takmičenjima u svijetu.

“Jedno je kada sudite u inostranstvu na ovako prestižnom takmičenju, ali je posebna odgovornost danas kada sudim u Crnoj Gori, kao domaćin. Posebno zbog toga što danas ocjenujemo vina ne samo iz Crne Gore već i iz kompletnog regiona”, kazala je Radeč.

“Potrudićemo se da sudijama koje su stigle iz različitih zemalja, a među njima ima onih koji nikada nijesu probali crnogorska vina, predstavimo Crnu Goru u pravom svjetlu, a iskreno se nadam da ćemo, iako mala zemlja, osvojiti značajan broj medalja. To nam je i cilj”, napomenula je ona.

Da bi ocjena kvaliteta vina bila nepristrasna, sudije ne znaju proizvođača. Nakon degustacije, ocjene se šalju u Brisel, a za, otprilike, mjesec, biće poznati rezultati. To znači da će vina sa današnjeg takmičenja biti nagradjena veliki zlatom, zlatnim i srebrnim medaljama.

Poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je među učesnicima i jedna “gospodarica vina” u svijetu - Kerolajn Gilbi. Inače, tu titulu dodjeljuje londonska organizacija The Institute of Masters of Wine, koja je osnovana 1953. godine. Među zvanicama je i predsjednik Concours Mondial de Bruxelles, Baudouin Havaux.

Ocjenjivanje se organizuje u okviru Montevina koji se održava u Podgorici 6.i 7. marta u Kristalnoj dvorani hotela Hilton koji okuplja 124 vinarije iz cjelog svjeta, naglasio je predsjednik Nacionalnog udruzenja sommeliera Luka Bešić.