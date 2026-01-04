Fudbal je u 2025. godine ostao bez istinskih velikana, šampiona Evrope i svijeta, kakvi će se teško ponoviti.

Izvor: Profimedia

Godina za nama ostala je upamćena u međunarodnom fudbalu po surovoj dominaciji Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona protiv Intera, po tome što je Totenhem poslije 17 godina osvojio trofej, pobijedio u finalu Lige Evrope protiv Mančester junajteda, pa otpustio Angea Postekoglua... Pamtićemo 2025. i zbog Zlatne lopte dodijeljene Usmanu Dembeleu, tituli Liverpula, pa velikim turbulencijama na Enfildu, nacionalnim naslovima Napolija, Barselone, Bajerna...

A pamtićemo je i po oproštaju nekoliko fudbalskih asova koji su decenijama dominirali. Ovo su neki od njih:

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Serhio Buskets (37) i Đordi Alba (36)

Zajedno su igrali čak 11 godina u Barseloni kraj Lea Mesija i kraj njega su završili karijeru u Interu iz Majamija, minulog decembra. Obojica su bili u sastavu ekipe trenera Havijera Maskerana u pobjedi protiv Vankuvera 3:1, čime su sa trofejom nacionalnog šampiona SAD okončali nezaboravne karijere.

Serhio Buskets je bio porodično određen da postane legenda Barselone. Njegov otac Karles Buskets bio je poput njega đak, pa prvotimac "Blaugrane", sa razlikom da je Buskets u svom poslu defanzivnog veziste bio zaista najbolji na svijetu. "Iz sjenke" je kontrolisao igru u najmoćnijoj Barseloni i Španiji, za mnoge najjačim timovima svih vremena. Mesi, Ćavi i Andres Inijesta jesu bili u prvom planu, ali je "prljav" i ne samo takav posao radio upravo on - neponovljivi Serho Buskets. Tri titule Lige šampiona, titula prvaka Evrope sa Španijom, prvaka svijeta sa Španijom... Osvojio je sve.

Đordi Alba je takođe bio đak Barse od 1997. do 2005, ali je iz druge uspio u svom klubu, jer je poslije loše procjene nadležnih ispušten, pa vraćen iz Valensije 2012. u transferu od 14 miliona. Jedan od najboljih lijevih bekova na svijetu, osvajač Lige šampiona 2015. sa Barsom i titule prvaka Evrope sa Španijom 2012. Iako je imao ugovor sa Bekamovim klubom, odlučio je da je bilo dosta.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ivan Rakitić (37)

Ivan Rakitić je još jedan dugogodišnji as Barselone (2014-2020), osvajač Lige šampiona, heroj navijača Sevilje u kojoj je dva puta osvojio Ligu Evrope i proveo sedam godina u Andaluziji. "Švajcarac" koji je poslije nastupa za sve mlade kategorije te zemlje ipak promijenio nacionalni tim i zaigrao za Hrvatsku. I napravio je i tako pun pogodak, jer je u dresu sa šahovnicom igrao i u finalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji.

Završio je karijeru u Hajduku iz Splita, nakon što je tokom 20 godina od Bazela do Dalmacije uradio sve što je mogao. Pravo iz kopački uskočio je u funkcionersku ulogu kao tehnički direktor nekadašnjeg jugoslovenskog velikana.

Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Marselo (37)

Još jedan u nizu nezaboravnih asova evropskog fudbala. Na poziv Predraga Mijatovića, Marselo je došao u Real Madrid i noseći dres najvećeg kluba na svijetu postao najbolji lijevi bek na planeti. Čak pet titula Lige šampiona ima u svojoj igračkoj biografiji, koju je pokušavao da produži što je duže mogao, jer je poslije odlaska iz Madrida 2022. igrao za Olimpijakos i Fluminense, u kojima nije ostavio sjajan utisak, a onda je pokušao i da se vrati u Evropu, ali je navodno Leće odbilo da ga dovede u Seriju A u dubokim veteranskim godinama.

Bez obzira na to, još dugo će biti sinonim za majstorstvo kraj lijeve aut-linije. Povrh toga, malo kome je uspjelo da bude klupski šampion Evrope kroz osvajanje Ligu šampiona i Južne Amerike, što je 2023. uspio sa Fluminenseom.

Izvor: Shutterstock

Fernandinjo (40)

Najveći trener na svijetu Pep Gvardiola tokom svoje 20 godina duge karijere imao je samo nekoliko igrača kojima je vjerovao kao Fernandinju. Brazilski defanzivni vezista došao je u Mančester siti tri godine pre Španca, a onda je igrao za njega šest sezona, s tim da je u posljednje dvije bio kapiten.

Na najveću evropsku scenu prošao je putem preko Šahtjora iz Donjecka, kojim su išli mnogi Južnoamerikanci, ali malo njih je ostavilo tako dubok trag. Čak osam godina bio je igrač ukrajinskog velikana, a potom je devet proveo u Mančesteru, do povratka u matični klub Atletiko Paranaense, u kojem je i okončao karijeru i ovog novembra potvrdio da je kraj.

"Mislio sam da je otišao nazad samo da odigra nekoliko mjeseci i da se povuče, a on je i dalje igrao i igrao", rekao je Gvardiola kroz osmijeh. "Imam nevjerovatna sjećanja na njega. U svom srcu čuvam uspomene na posebne igrače, a on će uvijek tu imati mjesto. Fernandinjo je jedan od njih. Mnogo mi je pomogao kada sam došao ovdje prije decenije i bio je strahovito važan igrač. Prilično sam siguran da će ostati u fudbalu", rekao je Gvardiola o njemu.

Sa Fernandinjom kao komandantom veznog reda, Siti je pet puta osvojio Premijer ligu i na njegovu žalost, prva titula Lige šampiona stigla je 2023, godinu nakon što je otišao.

Izvor: Eventpress Kochan / imago stock&people / Profimedia

Mats Humels (37)

U proljeće 2025, u 37. godini, oprostio se i Mats Humels, jedan od najboljih i najelegantnijih defanzivaca u novijoj istoriji njemačkog fudbala. Čitavu karijeru proveo je između dva kluba - Bajerna u kojem je ponikao u mandatu svog oca Hermana Humelsa, koordinatora omladinske škole, kao i u Borusiji iz Dortmunda u kojoj je postao šampion svijeta i globalna zvijezda. U Bajern je drugi put došao iz Dortmunda 2016, među "milionere" se vratio tri godine kasnije i među njima igrao do 2024. Karijeru je završio u Romi.

Sa oba tima je osvajao Bundes, samo sa Dortmundom je dva puta igrao u finalu Lige šampiona i oba puta izgubio, 2013. protiv Bajerna, 2024. protiv Reala. Za kraj, prihvatio je poziv iz Rima da obuče dres "vučice", ali je u njemu poslije jednog velikog kiksa u Ligi Evrope sigurno prelomio da je vrijeme da se povuče.

Penziju će provesti kraj djevojke, njemačkog modela Nikole Kavanis (27), sa kojom je u vezi od razvoda sa suprugom Kati Fišer.