Španski trener Havijer Rabanal javno je pričao o hororu koji je preživio u Ekvadoru i svim užasnim situacijama koje je doživio tamo...

Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Havijer Rabanal (46) je španski trener koji nije vodio nijedan veliki klub u dosadašnjoj karijeri. Najveći uspjeh mu je to što je u sezoni 2022/23 bio pomoćnik u PSV Ajndhovenu. Odatle je otišao u Ekvador i tamo je preživio horor. Morao je da pobegne iz kluba koji se zove Independijente del Vale zbog serije ubistava. I to pošto je osvojio titulu sa spomenutim klubom.

"Morao sam da se preselim iz kuće koju su mi iznajmili, jer su ubili dvoje komšija koji su živjeli prekoputa. Ubili su ih u njihovoj kući i to dok sam ja bio u svojoj kući. Lenin i Lorena su bili jedan predivan par. Kupili su zemlju prekoputa svoje kuće, napravili kuću i iznajmili su mi je, klub je plaćao. Živio sam u toj kući sa prelepom baštom. I odjednom njih dvoje više nije bilo, jednog dana su bili tu, sjutradan više ne. On je prodavao automobile, prodao je jedan auto za keš. Neko je to saznao, došao i ubio ih oboje. Morao sam odmah da se preselim, bio sam zabrinut za bezbijednost. Njihove sigurnosne kamere su bile ujedno i moje sigurnosne kamere. I neko ih je isključio prije toga. Kada se to desi, počneš da razmišljaš o svemu i svačemu. Preselio sam se u drugačije okruženje, manje sa mnogo više obezbjeđenja, bilo je tu i privatno obezbjeđenje", ispričao je Rabanal za "Radio Marku Tenerife".

⚽️ El entrenador tinerfeño Javier Rabanal (@Javier_Rabanal) fue protagonista en@RadioMarcaTfe.



️ Su marcha de Tenerife rumbo a China, su paso por el PSV acompañando a una leyenda del fútbol, el cambio de Holanda a Ecuador y las anécdotas del país sudamericano, su llegada a…pic.twitter.com/6bq7S9DmLT — Radio MARCA Tenerife (@RadioMarcaTfe)December 30, 2025

Od toga nije mogao da se oporavi nikako.

"To je nešto najgore što sam vidio. Policija je bila tu, prišao sam i rekli su mu da su ih oboje ubili tu u sopstvenoj kući i da istraga traje. Živjeli su prekoputa moje kuće..."

"Ubili su malog Migelita i Pineidu"

Izvor: Ruano Carneiro / Zuma Press / Profimedia

To je bio samo jedan dio priče koju je španski stručnjak otkrio. Život u Ekvadoru je bio horor za njega.

"Vidio sam još mnogo užasnih stvari. Ove godine je igrač sa brojem 10 iz omladinskog B tima otišao kući sa svojom porodicom. Dvije osobe su došle, maskirane u policajce i ubili su ih sve, uključujući i tog klinca. Malog Migelita, neka počiva u miru. To se dešava u Ekvadoru."

Ispričao je i kakvu sudbinu je doživio defanzivac Mario Pineida koji je osvojio dvije titule u domaćem šampionatu i bio je ekvadorski reprezentativac.

"Evo, prošle nedelje je ubijem Mario Pineida, bek ekvadorske Barselone. Nekada je igrao za moj Independijente iz Valea. Bio je sjajan momak. Otišao je do mesare i upucali su ga, ispalili su pet metaka. To je Ekvador", zaključio je Rabanal koji je sada potpisao za peruanski Universitario.