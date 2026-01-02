Zlatan Ibrahimović prisjetio se najtežeg trenutka u životu kada je morao da napusti bolesnog sina u bolnici, ostavivši ga samo sa nevjenčanom ženom Helenom Seger.

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović često o sebi govori u superlativima, voli da se pokaže kao ego-manijak i kao neko koga je teško "pomjeriti" iz ležišta. Međutim, često se iza takve maske krije i slabost, a Ibrahimovićeva je došla do izražaja u pogrešnom trenutku, kada je njemu i njegovoj porodici bilo najteže.

Bilo je to ubrzo po rođenju njegovog starijeg sina Maksimilijana 2006. godine. Razbolio se i morao je hitno u bolnicu na liječenje, a Ibrahimović je morao da ga napusti, nije mogao da se nosi sa takvom burom emocija, prepustivši sve nevjenčanoj supruzi Heleni Seger koja je od njega starija 11 godina i kojoj to do dana današnjeg nije zaboravio. Isto tako, Zlatan ni sebi nije mogao tek tako da oprosti trenutak slabosti i manjak hrabrosti, o čemu je otvorio dušu u biografiji "Ja sam Zlatan".

"Bio je kost i koža"

"Kod Maksimilijana je sve bilo drugačije, primetili smo da puno povraća. Osim toga, nije se udebljao nego je smršao. Nismo znali zašto, da li je to normalno? Povraćao je tada stvarno neprestano, nismo znali razlog i mora li toliko da povraća. Razgovarao sam s porodicom i prijateljima i svi su me tješili da to nije strašno, pokušavao sam sam sebe tada da utješim", prisetio se Ibrahimović koji je ipak na kraju morao kod doktora koji mu je saopštio da je dobro što su došli, pošto njihovo dijete ima problem i da moraju da ga zadrže na liječenju.

"Cijelo tijelo mi je bilo u grču. Nikad se nisam tako osjećao, ma ni blizu. Dok nisam dobio dijete, bio sam gospodin Nedodirljivi. Mogao sam da budem i bijesan i lud, da pokažem sve moguće emocije. I sve se moglo riješiti ako si čvrst, uporan, ali ovo nije bilo ništa od toga. Bio sam nemoćan, jednostavno nisam mogao da uradim ništa", rekao je Ibrahimović i priznao:

"Maksimilijan je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali da se vidjelo da je postao kost i koža. Izgledao je kao da ga život napušta...".

Zlatan morao da napusti sina i ženu

Kako je objašnjeno u biografiji Zlatana Ibrahimovića, novorođenče je moralo hitno na operaciju želuca, što je informacija koja je žestoko pogodila švedskog fudbalera, u tom trenutku igrača Intera.

"Ne sjećam se puta do bolnice. Sećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gdje je moj sin, na kraju su me odveli do velike sale gdje je Maksimilijan ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada... Imao je cjevčice kroz tijelo i nos. Tad kao da mi je srce iščupano iz grudi", piše u knjizi "Ja sam Zlatan Ibrahimović".

U tom trenutku osjećao se najslabije u životu i nije mogao da ostane sa nevjenčanom suprugom i sinom u bolnici, odlučio je da ih napusti jer je to najbolje za sve: "'Volim vas oboje. Ti si meni sve. Ali ne mogu ovo da podnesem. Nazovi me za sve što ti treba'. To sam rekao Heleni i pobegao iz bolnice", priseća se Zlatan Ibrahimović koji je napokon dočekao dobre vesti i njegov sin se izvukao iz vrlo komplikovane životne situacije.

"Maksi još ima ima ožiljak zbog toga. Oseća se zdravo kao i sva djeca njegovog uzrasta i toga se često setim. Iskreno, daje mi bolji pogled na život".

Sinovi zamrzjeli fudbal zbog Zlatana

Maksimilijan (19) i Vinsent (17) igraju za mladi tim Milana i još je teško utvrditi da li će ići stopama svog oca, pošto su u više navrata isticali da su zamrzeli fudbal zbog njega.

"Mrzio sam fudbal do svoje 11. godine. Mislio sam da je to najgora stvar na svijetu, a onda sam sa 11 ili 12 počeo da volim da ga igram. Prosto, mrzio sam ga i sve je bilo pogrešno. Uvijek su me poredili sa ocem, a to je bilo baš pogrešno. Ipak, posle toga sam pronašao ljubav za ovaj sport. Jednog jutra sam se probudio i samo je kliknulo", priznao je stariji Maksimilijan o čijoj je životnoj borbi Zlatan i pisao u knjizi.

Zbog toga što zna kakav pritisak mogu da trpe zbog njega, Zlatan im je na kraju dao punu slobodu: "Ja sam srećan ako su oni srećni. Oni će to da rade samo ako žele, a ne zato što sam ja igrao fudbal ili nešto slično. Ono što im otežava situaciju je činjenica da stavljaju dosta pritiska na sebe zbog mene i to nije dobro i to umije da smeta, ali vidjećemo šta će se na kraju dogoditi. Sve ovo je samo početak. Kažem im da rade, da se bore, pa ćemo vidjeti dokle će stići", poručio je Ibrahimović koji je danas "savjetodavac" vlasnika Milana i nezvanični sportski direktor kluba.