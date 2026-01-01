Potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović otkrio je u kakvom je onosu sa Dankom Lazovićem, nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je "zapelo" u upravi kluba iz Humske.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan nalazi se u izazovnoj situaciji. U Humskoj ne cvjetaju ruže, bivši trener Srđan Blagojević tužio je Parni valjak, a sve glasnije govori se i o odnosu čelnika u klubu. Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović otkrio je šta se dešavalo u klubu u proteklom periodu i kakav je njegov odnos sa upravom.

"Mnogo toga se u prethodnom periodu pričalo i pisalo, a ja sam uvijek bio za to da sa medijima razgovaram otvoreno. Kada sam pregovarao sa predsjednikom Ljajićem imao sam samo jedan uslov - da imam autonomiju u radu, odnosno da mi se niko ne miješa u odluke koje donosim kada je riječ o sportskom sektoru. I nikada se drugima nisam miješao u posao", rekao je Mijatović za Sportinjo.

"Jedini čovjek za kog sam tražio da dođe bio je Lazović, koji je, da tako kažem, moj kadar. On je posle Skupštine imenovan za generalnog direktora i tačno se zna šta su čiji okviri rada. Neću da krijem, naš odnos je u prethodnom periodu išao gore-dolje, bilo je oscilacija i trenutno nije onakav kakav je bio kada smo došli u klub."

Objasnio je Mijatović odnos sa Lazovićem. "Naša zaduženja su različita, nemaju mnogo povezanosti, niti utiču jedna na druge. Najvažnije je da interes Partizana bude iznad svega i svih, zato smatram da je jako važno da se svako bavi svojim dijelom posla. To važi za sve, za mene, Danka i potpredsjednicu Milku Forcan, pod čijom su ingerencijom finansije i marketing. I na kraju, složio bih se sa Rasimom oko onoga što je nedavno rekao, da ne treba baš sav prljav veš iznosi u javnost. Ako ga ima, treba ga oprati, ispeglati i spakovati u ormar, a ne da se drži takav u kući."

"Partizan je jesenji prvak"

Potom je bivši fudbaler Real Madrida govorio i o izjavi Zvezdana Terzića da titula Crvene zvezde nije dovedena u pitanje. Tom prilikom konstatovao je: "Zaista nemam običaj da komentarišem tuđe izjave, pogotovo kada dolaze od funkcionera drugih klubova. Svako ima pravo da iznese javno svoje mišljenje i da kaže šta hoće, to ne može niko da zabrani. Jedino što mogu da poručim jeste da je Partizan jesenji prvak i da to mora da se poštuje."

"Vjerujte mi, toliko iskustva imam, da sam se uvjerio da novac nije baš uvijek garancija uspjeha i trofeja. Svuda u svijetu se mnogo puta dešavalo da ne pobijedi tim sa najvećim budžetom. Fudbal je lijep zato što je nepredvidiv, ništa nije zagarantovano i zato niko ne može da tvrdi ko će biti šampion, kolika će biti bodovna razlika i kako će izgledati proljećni dio sezone. Ne želim da se bavim prognozama, ali znam šta je naš cilj i to sam mnogo puta ponovio. Hajde lijepo da sačekamo i vidimo šta će se desiti. Sudićemo u maju, kada se podvuče crta."

Mijatović se dotakao i pomoći države Partizanu. "Što se tiče priče o reketiranju države, zaista nemam osjećaj da bilo ko iz kluba to radi. Dobro je poznato kakvo je stanje ova uprava zatekla, koliko problema i nagomilanih dugova. Nismo mi to napravili, pa onda otišli da tražimo da nas neko vadi iz toga. Nije tajna da sam pričao sa predsjednikom o tome šta i koliko može da se uradi da bi se pomoglo posrnulom velikanu, što je i urađeno u prethodnom periodu i na tome smo u Partizanu zahvalni", rekao je potpredsjednik Partizana.