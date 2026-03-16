Srpska atletičarka Ivana Španović želi da ostavili veliki trag i u novoj disciplini - troskoku.

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović spremna je za Svjetsko prvenstvo u dvorani koje će biti održano od 20. do 22. marta u Torunju. Ona će se takmičiti u troskoku i cilj je plasman među osam najboljih. Još jedna motivacija joj je novo obaranje državnog rekorda Srbije.

Srpska reprezentacija nastupiće sa devet atletičara na predstojećoj smotri. Ivana Španović u troskoku, Angelina Topić u skoku uvis, Milica Gardašević u skoku udalj, Armin Sinančević u bacanju kugle, Aldin Ćatović na 1500 metara, Boško Kijanović na 400 metara, Aleksa Kijanović i Strahinja Jovančević na 60 metara, kao i Bojan Novaković na 60 metara prepone.

Ivana Španović u Torunj dolazi kao peta skakačica svijeta ove sezone, sa jasnim ciljevima i velikim motivom u novoj disciplini - troskoku.

"Prije svega sam zadovoljna što smo ispoštovali ceo trenažni proces od kako smo krenuli poslije odmora i Svjetskog prvenstva u Tokiju prošlog septembra. Vezali smo četiri takmičenja, srećom bez dugih putovanja, na poznatoj stazi kod nas u Beogradu. Državni rekord je bio jedan od ciljeva zimskog dijela sezone i u Torunu se pojavljujem sa petim rezultatom, što je pozitivna činjenica sama po sebi. Zdrava sam, što je najvažnije. Ostalo je manje od tri nedelje u kojima je fokus na sitne tehničke detalje koji u ovoj fazi razvijanja troskoka mogu da mi pomognu da dođem do novih daljina", rekla je Ivana i dodala:

"Svakako da nam priprema za veliko takmičenje nije nepoznanica. Sve svoje najbolje rezultate sam postizala upravo tamo, jer je to bio uslov da bih osvajala odličja. Ipak, koliko god discipline djelovale slične, ove sezone smo se uvjerili nekoliko puta da je troskok daleko kompleksniji, tehnički izazovniji i definitivno iziskuje nove metode planiranja, ali i vrijeme. Izuzetno sam srećna što mogu i poslije par mjeseci pričati o drugoj disciplini koja je postala primarna i u kojoj se trenutno nalazim među osam najboljih skakačica svijeta."

Španovićeva pred sobom ima jasan cilj. "S obzirom na to da 16 učesnica ima pravo nastupa, svakako bi uspeh bio dobar rezultat i plasman među osam najboljih. Ipak, rezultat je ispred plasmana - voljela bih skok preko trenutnog državnog rekorda od 14,41 metar, koji sam postavila početkom januara."