Trener Valensije Fernando Martin poginuo je sa troje djece u tragediji koja se dogodila na brodu u Indoneziji gde je bio na porodičnom odmoru...

Izvor: Printscreen/YouTube/Marca

Tragične vijesti potvrđene su iz Španije – trener B tima fudbalerki Valensije, Fernando Martin, poginuo je u Indoneziji zajedno sa troje djece. Španska „Marka“ prenosi nove informacije o tome kako je Martin boravio na porodičnom odmoru sa suprugom i troje djece, a sve se, nažalost, završilo tragedijom.

Planirano porodično putovanje, koje je trebalo da bude odmor i vrijeme zajedništva, pretvorilo se u najgori mogući košmar. Prema nezvaničnim informacijama, brod se pokvario, a zbog velikih talasa potonuo. Na brodu se nalazilo ukupno 11 osoba, od kojih je sedmoro uspješno spašeno.

On their return to training, the Valencia CF squad observed a respectful minute’s silence in memory of Fernando Martín, coach of Valencia CF Femenino B, and three of his children, who passed away in a tragic boating accident in Indonesia.



RIPpic.twitter.com/25cPISuJxg — Valencia CF (@valenciacf_en)December 27, 2025

Sve to dogodilo se u blizini ostrva Padar koje se nalazi istočno od Balija u Indoneziji. Užasne informacije potvrdila je i Valensije.

"Sa velikom tugom saopštavamo da je naš trener Fernando Martin nastradao u tragičnoj nesreći na brodu u Indoneziji. Lokalne vlasti su nam to potvrdile. U ime kluba želimo da pošaljemo poruku podrške i saučešća porodici, prijateljima i kolegama. Počivaj u miru", stoji u saopštenju kluba.

Šta kažu lokalni mediji?

O tragediji su se oglasili i lokalni mediji, tačnije „Džakarta gloub“, koji navode da tela nastradalih još uvijek nijesu pronađena i da potraga i dalje traje.

„Četvoro nestalih španskih državljana putovalo je zajedno kao porodica. Potraga se nastavlja, ali prioritet je bezbjednost ljudi i zavisi od uslova na moru“, navodi se u tekstu, u kojem mediji prenose i izjavu Stefanusa Risdijanta, šefa luke Labuan Baho.

Još uvijek nije poznato šta se dešava sa suprugom Fernanda Martina. Španski izvori prenose da je i ona bila sa njima na putovanju, ali u izveštajima lokalnih medija njeno ime se ne pojavljuje ni među osobama koje su izvučene sa broda.