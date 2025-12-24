Nikola Krstović je najbolji fudbaler u Crnoj Gori u tradicionalnom izboru FSCG.

Njemu je to drugi put zaredom da stiže do ovog priznanja.

On je minule sezone sa deset golova u Seriji A bio najzaslužniji za opstanak Lećea.

Potom je na ljeto prešao u Atalantu, u transferu vrijednom 30 miliona. Za “boginju” je postigao dva gola i upisao tri asistencije.

“Ovo je za mene nešto najveće, hvala svima koji su glasali za mene, te mojim bivšim klubovima, kao i sadašnjem Atalanti. Hvala porodici, koja me trpi kada imam teške momente i kada ne igram. Nadam se da se vidimo sljedeće godine”, kazao je Krstović.

On je priznanje dobio ispred Marka Jankovića iz Karabag, te Adama Marušića, asa Lacija.

Najbolja crnogorska fudbalerka 2025. godine je Armisa Kuč (ABB Fomget).

“Hvala savezu, porodici i saigračima. Ova godina je bila posebna, moja najuspješnija u karijeri. Ujedno i najuspješnija u našoj selekciji. nagrada obavezuje”, kazala je Kuč.