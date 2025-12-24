Katastrofa za Liverpul koji je ostao bez najskupljeg pojačanja na duže staze.

Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Aleksander Isak dugo će biti van terena i za njega je sezona izvjesno završena. Isak je polomio nogu na meču Liverpula i Totenhema (2:1), kada je na njega naletio Miki van de Ven. Uklizao je oštro na Isaka kog je pokušavao da spriječi da postigne gol, međutim nije uspio u tome, dok je napravio i veliki problem zvezdi Liverpula.

Za taj faul Miki van de Ven nije dobio ni žuti karton, a radi se o lomu noge zbog kog će Aleksanderu Isaku biti potrebno čudo da se vrati u staroj formi, čak i ovoj danas koju ima u Liverpulu - kamoli onoj iz najboljih dana u Njukaslu.

"Dugo ćemo biti bez Isaka, nekoliko mjeseci", rekao je trener Liverpula Arne Slot:

"Ovo je veliki udarac za samog Isaka, ali i za sve nas u Liverpulu. Start Van de Vena je bio izuzetno opasan. Kada bi se deset puta dogodio takav start na terenu u svih deset puta je garantovana izuzetno teška povreda".

U prvi mah se inače mislilo da su u pitanju ligamenti koljena, da bi se potom saznalo da je pukla kost, što na kraju krajeva može da bude i manje opasno po fudbalsku karijeru Šveđanina.

Ovog ljeta Aleksander Isak postao je najskuplje pojačanje u istoriji Liverpula, i jedno od najskupljih u istoriji fudbala, pošto je uspio da izbori transfer iz Njukasla gdje je praktično štrajkovao. Na kraju je Njukasl pristao da ga proda za skoro 150 miliona eura, a za sada nije opravdao povjerenje i dao je tek tri gola u svim takmičenjima.