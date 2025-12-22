Jovetić je bio starter i odigrao je svih 90 minuta, a pogodak sa bijele tačke dao je u 79.

Izvor: OMONOIA FC

Stevan Jovetić je prekinuo golgeterski post – na prvenstvenoj utakmici protiv Ačnasa, koju je njegova Omonija dobila 4:0, crnogorski reprezentativac postavio je konačan ishod.

Jovetić je bio starter i odigrao je svih 90 minuta, a pogodak sa bijele tačke dao je u 79.

Prije Jovete mrežu gostiju tresli su Panajotu, Semedo i Tanković.

Eraković je ostao na klupi.

Omonija je drugoplasirana na tabeli sa 33 boda, zaostaje jedan sa utakmicom više za vodećim Pafosom.