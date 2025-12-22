Kako kažu, Uprava jasno poručuje da medijski istupi od lica zaposlenih ili angažovanih u klubu, a kojima to nije u opisu posla, neće biti tolerisani.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Uprava Fudbalskog kluba Budućnost obratila se saopštenjem i poručila da učestali medijski istupi pojedinaca povezanih sa klubom, koji prerastaju u lična prepucavanja i iznošenje unutrašnjih pitanja kluba, nisu u skladu sa vrijednostima i principima Budućnosti.

Nedavno su Luka Mirković, Petar Grbić, Vladan Adžić, Igor Ivanović i Adnan Orahovac istupili nakon što su odlukom sada već bivšeg trenera Dejana Vukićevića uklonjeni iz prvog tima.

“FK Budućnost je institucija iznad svakog pojedinca – bilo da je riječ o igraču, treneru, članu stručnog štaba ili članovima Uprave. Lični interesi, nesuglasice ili nezadovoljstva ne mogu i neće biti rješavani putem medija. Klub ima jasno definisanu hijerarhiju, procedure i organe za rješavanje svih pitanja”, kažu iz podgoričkog kluba.

Kako kažu, Uprava jasno poručuje da medijski istupi od lica zaposlenih ili angažovanih u klubu, a kojima to nije u opisu posla, neće biti tolerisani. Svaki pokušaj destabilizacije kluba, svjestan ili nesvjestan, predstavlja kršenje profesionalnih i ugovornih obaveza i biće sankcionisan u skladu sa važećim aktima kluba i propisima.

“Od svih koji nose ili su nosili grb Budućnosti očekuje se odgovornost, disciplina i poštovanje institucije koju predstavljaju. Uprava ostaje posvećena stabilizaciji, profesionalizaciji i očuvanju sportskog i organizacionog dostojanstva FK Budućnost”, zaključuju iz Budućnosti.