DR Kongo mogao bi da ostane bez potencijalnog plasmana na Svjetskom prvenstvu 2026. godine zbog administrativnog propusta.

Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Prije desetak dana održan je žrijeb za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu, saznali smo sastave grupe, a sada bi moglo da dođe do velikog preokreta jer jednoj reprezentaciji preti izbacivanje sa turnira.

U pitanju je DR Kongo koji bi mogao da bude izbačen iz interkontinentalnog plej-ofa za Svjetsko prvenstvo zbog toga što je protiv njega prijavu podnijela Nigerija. Prema informacijama koje stižu iz Afrike, Nigerija je zvanično uložila žalbu kod FIFA zbog sumnje da je DR Kongo koristio igrače koji nisu imali pravo nastupa.

Vidi opis Jedna reprezentacija će biti izbačena sa Mundijala 2026? Drama posle žrijeba, podnijeta prijava u FIFA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press /Gripas Yuri/ABACA Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: SHAWN THEW/EPA Br. slika: 16 16 / 16

Navodno, čak devet fudbalera DR Konga je promijenio sportsko državljanstvo pred meč sa Nigerijom, ali procedura nije bila završena kada su oni nastupili, smatraju Nigerijci i zato traže da se ta utakmica poništi.

Da stvar bude nevjerovatnija, ustav DR Konga ne dopušta dvojno državljanstvo, a Nigerijci imaju informacije da se pojedini fudbaleri nisu zvanično odrekli onog koje su prethodno imali. Ako se to pokaže kao tačno, FIFA bi mogla da poništi ove rezultate i izbaci tako DR Kongo iz plej-ofa.

Tako bi DR Kongo mogli da koštaju Aksel Tuanzebe, Artur Masuaku, Aron Van-Bisaka i drugi fudbaleri, dok bi Nigerija možda imala priliku da se protiv Jamajke i Nove Kaledonije bori ipak za mjesto na Mundijalu.

Kako izgledaju sastavi grupa na SP?

Vidi opis Jedna reprezentacija će biti izbačena sa Mundijala 2026? Drama posle žrijeba, podnijeta prijava u FIFA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kao što je poznato naredno Svjetsko prvenstvo u fudbalu igra se 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, a prvi put ćemo vidjeti čak 48 reprezentacija.