TSC - Crvena zvezda: 0:0 (0:0)

Izvor: MN Press

Fudbaleri TSC-a i Crvene zvezde remizirali su večeras u Bačkoj Topoli - 0:0, u sklopu 19. kola Super lige Srbije.

Posle poraza od Vojvodine u prošlom kolu, izabranici Vladana Milojevića su zabeležili još jedan kiks u domaćem prvenstvu.

Sada je poznato da je Partizan i matematički osigurao jesenju titulu, pošto kolo prije kraja prvog dijela šampionata ima četiri boda prednosti u odnosu na tim iz Ljutice Bogdana.

Fudbaleri Crvene zvezde znatno odlučnije su ušli u meč i od samog starta stavili do znanja da žele ranu prednost. Već u uvodnim minutima crveno-bijeli su preuzeli inicijativu i počeli da nižu prilike pred golom domaćih.

Prvu opasnost zaprijetio je Aleksandar Katai već u četvrtom minutu, kada je oprobao udarac sa distance, ali je lopta prošla pored gola. Nedugo zatim, u devetom minutu, slično je pokušao i Mirko Ivanić, bez promjene rezultata.

Prva ozbiljnija šansa viđena je u 14. minutu, kada je Zvezda povukla brzu kontru. Lopta je stigla do Tiknizjana, koji je snažno i precizno šutirao sa oko 20 metara, ali je golman Simić bio na visini zadatka i upisao prvu intervenciju na utakmici.

Pet minuta kasnije crveno-bijeli su bili nadomak pogotka. Aleksandar Katai se našao oči u oči sa protivničkim golmanom, šutirao iskosa sa lijeve strane i uspio da ga savlada, ali je sreća bila saveznik domaćih, lopta je pogodila stativu i potom se odbila pravo u Simićeve ruke.

TSC je na prvi udarac čekao do 34. minuta, kada je Todoroski snažno šutirao sa distance, ali je lopta završila iznad prečke. U prethodnom periodu Duarte je pokušao da iznudi jedanaesterac na drugoj strani, ali sudija nije imao razloga da pokaže na bijelu tačku.

U 38. minutu Zvezda je ponovo ozbiljno zaprijetila. Zarić je primio loptu na krilu posle dodavanja Duartea, lako se oslobodio čuvara i šutirao iz prve, prednjim dijelom kopačke, ali je završnica izostala i lopta nije našla put do mreže.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo velikih prilika, ali je tenzija na terenu rasla. U prvom minutu sudijske nadoknade došlo je do koškanja među igračima, nakon duela Tiknizjana sa jednim od fudbalera domaćih. Epilog gužve bili su žuti kartoni za Tiknizjana i Capana.

Početak drugog poluvremena donio je veliku priliku za TSC. U 50. minutu Saša Jovanović je preciznim pasom izbacio Mladenovića samog pred gol, ali je Mateus sjajnom intervencijom nogama sačuvao mrežu Crvene zvezde.

Odgovor crveno-bijelih stigao je već šest minuta kasnije. Seol je uputio upotrebljiv centaršut, Ivanić se našao u izglednoj poziciji i šutirao iz neposredne blizine, ali je Simić ovog puta loptu zaustavio – i to glavom.

U nastavku meča tempo je dodatno porastao, igra se potpuno otvorila, a prilika je bilo na obje strane. Vodile su se žestoke borbe na terenu, uz mnogo duela i visok ritam, ali uprkos svemu viđenom mreže su do poslednjeg sudijskog zvižduka ostale netaknute.

To je vrlo lako moglo da se promijeni u trećem minutu sudijske nadoknade, kada je domaći tim imao kolosalnu priliku. Mezei je silovito šutirao sa oko dvadesetak metara, a lopta je uzdrmala prečku i sačuvala Zvezdinu mrežu.