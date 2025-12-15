Talentovani štoper Partizana Nikola Simić na meti klubova iz Španije i Francuske.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Kada se priča o talentovanim fudbalerima FK Partizan od čije prodaje bi klub mogao da se "izvuče" iz krize najviše se spominju kapiten Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić. Međutim, možda je "zlatna koka" fudbaler o kome se daleko manje pričalo, a kog sve češće na utakmicama u Humskoj prate skauti drugih klubova.

U pitanju je štoper Nikola Simić (18) koji je još krajem prošle sezone počeo da dobija priliku kod Srđana Blagojevića, da bi potom postao standardan u srcu odbrane.

Vidi opis Ni Ugrešić, a ni Dragojević: Ovo je "zlatna koka" Partizana koju prate skauti širom Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Talentovani defanzivac sa Uba, koji se najbolje snalazi na mjestu lijevog štopera, pokazao je da je pravi moderan štoper. Ne samo da je čvrst u duelima (kako na zemlji tako i u vazduhu), nego se ističe i po odličnoj pas igri i ne libi se da iz zadnje linije šalje lopte napred, što radi u visokom procentu uspješnosti i ne čudi što ga sve više klubova prati.

Tako su njegovu partiju protiv Javora pratili skauti Sevilje, da bi na utakmici protiv Napretka u Humskoj sjedjeli i skauti Monaka, piše "Žurnal". S obzirom na to da su ne tako davno odveli i Strahinju Pavlovića, kao i da je crno-bijela fudbalska škola poznata po tome da zna da iškoluje defanzivce, možda se Partizanu smiješi još jedan transfer u Kneževinu. S tim da su s Pavlovićem prošli put požurili u Monaku i olako ga se odrekli.

Ovaj mladi fudbaler je do sada odigrao inače 34 utakmice za Partizan i zabilježio je po gol i asistenciju. Za sada nije poznato za koju svotu novca bi ga Partizan pustio da ode, ali znamo da su crno-bijeli u krizi i da neće biti iznenađenje ako Nikola Simić već tokom ove zime napusti klub kome je potreban novac i za evro-licencu.