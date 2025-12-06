Partizan se prisetio velike pobjede nad Crvenom zvezdom, od prije 72 godine.

Fudbaleri Partizana spremaju se za gostovanje u Kragujevcu, dok će Crvena zvezda igrati protiv Vojvodine na svom terenu. Ipak, jedno mirno popodne u srpskom fudbalu začinili su crno-beli. Objavom na društvenim mrežama Partizan je podsjetio da se na današnji dan prije 72 godine dogodila najveća pobeda u derbijima, kada su momci u crno-belom do vrha napunili mrežu Crvene zvezde.

Davnog 6. decembra 1953. godine Partizan je slavio rezultatom 7:1 na stadionu u Humskoj, gdje su crveno-beli bili domaćini jer je njihov stadion bio u izgradnji. Bio je to 13. „večiti“ derbi i jedan od mečeva koji su trajno definisali rivalstvo Partizana i Crvene zvezde.

„Na današnji dan, pre tačno 72 godine, Partizan je pobedio Crvenu zvezdu rezultatom 7:1! Nakon tog meča naš klub je dobio nadimak Parni valjak“, navode crno-beli u objavama na društvenim mrežama, uz fotografiju semafora sa tog meča.

Crno-bijeli su meč dočekali u odličnoj formi i sa ulogom favorita protiv Crvene zvezde, a taj status su opravdali na terenu. Partizan je do prednosti stigao preko Stjepana Bobeka koji je pogodio već u petom minutu, dok je Kosta Tomašević izjednačio u 12. minutu. Od tog trenutka dominirali su crno-bijeli, a po dva pogotka postigli su Branko Zebec, Antun Herceg i Prvoslav Mihajlović.

Sezonu 1953/54. u kojoj je odigran ovaj meč, Partizan je završio na drugoj poziciji, sa bodom manje od Dinama iz Zagreba koji je osvojio titulu šampiona Jugoslavije. Crvena zvezda je takmičenje završila na trećem mjestu, dok su od srpskih klubova u elitnom rangu te godine igrali još subotički Spartak, novosadska Vojvodina, kao i BSK i Radnički iz Beograda.