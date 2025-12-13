Indijci su lomili stolice na stadionu u svom gradu jer nisu vidjeli dovoljno od Lionela Mesija.

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi izazvao je potpuni haos prilikom gostovanja u Indiji, gdje ovih dana obilazi gradove u sklopu promotivne turneje. U Kolkati je bukvalno sve pošlo po zlu, jer je umjesto lijepog događaja i druženja sa punim stadionom navijača, koji inače nemaju priliku da ga vide, Argentinac prisustvovao neredima.

Lokalno stanovništvo željelo je da vidi najboljeg fudbalera svijeta, ali su ostali potpuno razočarani i zbog toga demolirali stadion. Ogorčeni su na političare i organizatore događaja, jer su očekivali mnogo više od Mesija, koji je došao na stadion, pozdravio okupljene, prošetao terenom okružen brojnom delegacijom i za manje od 20 minuta napustio stadion.

Smatrajući da su prevareni, okupljeni su počeli da uništavaju stadion, a razmjere nereda potvrđuju i snimci sa lica mjesta. Navijači koji su bili udaljeniji od terena lomili su stolice na drugom i trećem prstenu, a zatim ih bacali ka prvom prstenu, praktično pomažući onima koji su bili najbliži terenu i jedini mogli da ubace polomljene stolice na teren.

Scenes at Salt Lake Stadium in Kolkata for the Messi event.pic.twitter.com/OsoYRhnuhH — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide)December 13, 2025

"Platili smo 12.000 rupija što je oko 113 eura, a vidjeli smo samo funkcionere, političare, ljude iz organizacije i glumce oko Mesija... Zašto su nas onda zvali", rekao je jedan od navijača koji je želio da vidi najboljeg fudbalera svih vremena. Želja mu se nije ispunila na pravi način, a pitanje je da li će ikada više imati šansu da vidi Lionela Mesija.

Nadali su se Indijci da bi Lionel Mesi mogao da šutne loptu nekoliko puta pred njihovim očima, izvede penal ili slobodan udarac, napravi neku fintu ili potez koji je karakterističan za njegovu karijeru. Nisu dobili ništa od toga, ni od najboljeg svih vremena, ni od Rodriga de Pola i Luisa Suareza koji su bili sa njim.

U sklopu turneje isplanirano je da se Lionel Mesi zadrži u još tri indijska grada i na svakom posjeti stadion prepun svojih obožavalaca. Sada je sve to dovedeno u pitanje, jer u ovakvim okolnostima nije zagarantovana ni bezbjednost slavnog fudbalera. Iako je jasno da su navijači ljuti na organizatore, a ne na argentinskog asa, Mesi možda ne bi trebalo da rizikuje u narednim danima.