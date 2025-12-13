Trabzon je i dalje u trci za naslov prvaka Turske, a tim “bordo-plavih” dobija veliki motiv u pravom trenutku – povratak Stefana Savića.

Izvor: MONDO/Marko Mugoša

Crnogorski defanzivac je u petak ponovo trenirao s prvim timom, što je ohrabrujuća vijest pred nedjeljni derbi protiv Bešiktaša.

“Stefan Savić je učestvovao u treningu. Konačna odluka o njegovoj utakmici biće donijeta nakon večerašnjeg treninga,” prenosi turski Sabah sport.

Savić se povrijedio na meču protiv Galatasaraja 1. novembra, kada je u 51. minutu morao da napusti teren. Povreda ga je udaljila sa četiri meča u Superligi, jednog u Kupu Turske, ali i sa završnih kvalifikacionih utakmica za Svjetsko prvenstvo.

Trenutno, Trabzon je na drugom mjestu tabele sa dva boda manje od lidera Galatasaraja, dok Bešiktaš zauzima petu poziciju sa devet bodova manje od “bordo-plavih”. Povratak Savića bi mogao biti ključan za nastavak borbe za titulu.