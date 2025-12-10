Fudbaleri Real Madrida Dani Karvahal, Alvaro Kareras i Endrik suspendovani su na dvije utakmice zbog ponašanja prema sudijama u meču 15. kola španske Primere protiv Selte, saopštila je tamošnja Disciplinska komisija.

Izvor: Ismael Adnan/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kareras je isključen u nadoknadi vremena u nedjeljnoj utakmici, koju je madridski tim izgubio na svom terenu od Selte (0:2).

Real Madrid je tako utakmicu završio sa devetoricom igrača, pošto je prije Karerasa isključen i Fran Garsija u 64. minutu, a Garsija je zbog dva žuta kartona dobio jednu utakmicu suspenzije.

Crveni karton dobio je i Endrik, koji nije ulazio u igru, zbog pritužbi sa klupe, dok je Karvahal, koji nije igrao zbog povrede, suspendovan zbog nedostatka poštovanja prema sudijama u hodniku poslije meča.

Real Madrid se nalazi na drugom mjestu Primere sa četiri boda zaostatka u odnosu na vodeću Barselonu.

U narednom kolu Real Madrid gostuje Alavesu, a zatim 20. decembra u posljednjem ovogodišnjem meču dočekuje Sevilju.