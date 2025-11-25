Ozbiljni problemi u Real Madridu gdje su se napravila dva klana - jedni koji su protiv trenera Ćabija Alonsa i drugi koji žele da ostane.

Izvor: Profimedia

Real Madrid je prvi na tabeli u španskom prvenstvu, nalazi se u dobroj poziciji i u Ligi šampiona, međutim ipak ekipa već duže vremena "puca po šavovima". Razlog za to je narušena atmosfera u svlačionici i čini se da je sve počelo od Vinisijusa Žuniora koji je tako uspio da "raširi virus" nezadovoljstva po cijelom klubu.

Vidjeli smo kako je narušio autoritet svog trenera Ćabija Alonsa kada je izveden iz igre u "El Klasiku" protiv Barselone, ali to je bio samo vrh ledenog brijega pošto se iza svega krije mnogo veći problem kome se trenutno ne nazire rješenje.

Zašto je ljut Vinisijus Žunior?

Brazilac nije zadovoljan u Real Madridu zbog nove uloge koju ima kod Ćabija Alonsa, a koja podrazumijeva da više odmara i da daje veći doprinos u odbrani. Vidjeli smo da je sada Alonso eksperimentisao i sa igrom sa trojicom igrača u zadnjoj liniji, bilo je mečeva u kojima je Vinisijus igrao i klasično lijevo krilo, a ništa od toga mu nije po volji dok čeka novi ugovor.

Obavijestio je predsjednika kluba Florentina Pereza da traži najveći ugovor u istoriji Real Madrida, dok ga takođe neće potpisati ako Ćabi Alonso ostane trener. Tako je praktično doveo do situacije "ili on ili ja".

Ko je sve protiv Ćabija Alonsa?

Nije naravno Vinisijus Žunior jedini nezadovoljan novim trenerom, a jedan od prvih koji je reagovao je Federiko Valverde. Njemu nije bilo po volji što je natjeran da igra desnog beka, pao je u formi, kao što je bilo slučaj i sa Eduardom Kamavingom...

Uz njih, nezadovoljan je i Rodrigo koji je još ljetos razmišljao da ode iz Real Madrida, shvativši da neće imati ulogu kao što je to bio slučaj kod Karla Ančelotija, a tu su i Endrik, Braim Dijaz i Ferlan Mendi koji - za razliku od prošlogodišnje situacije kod starog trenera - nemaju vjeru Ćabija Alonsa.

Da li je iko uz Ćabija Alonsa?

Nije sve tako crno, ima i takvih koji su uz mladog trenera, ali su malobrojniji. Dok je Džud Belingem i dalje "između dvije vatre", Alonso zna da mu za sada leđa čuva Kilijan Mbape koji je došao u sjajnu formu na početku nove sezone i ne bi volio da se to promijeni dolaskom drugog trenera.

Uz njega, na strani trenera je i iskusni golman Tibo Kurtoa, mladi Turčin Arda Guler koji je dobio potpunu slobodu, kao i ljetošnja pojačanja Alvaro Kareras i Din Hojsen.