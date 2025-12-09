Generalni sekretar FSCG-a Momir Đurđevac naglasio je da Savez ulaže maksimalne napore da turnir bude organizovan na nivou koji priliči imenu Matije Šarkića.

Fudbalski savez Crne Gore najavio je da će drugi Memorijalni turnir u čast prerano preminulog reprezentativnog golmana Matije Šarkića biti održan 3. i 4. aprila 2026. na terenima trening kampa FSCG. Okupiće osam U-14 ekipa iz pet država, među kojima su i veliki evropski klubovi – Vulverhempton, Totenhem, Aston Vila, Antverpen, Inter iz Milana i Partizan, uz selekcije Crne Gore i Slovenije.

Generalni sekretar FSCG-a Momir Đurđevac naglasio je da Savez ulaže maksimalne napore da turnir bude organizovan na nivou koji priliči imenu Matije Šarkića.

„FSCG će iskoristiti sve svoje kapacitete da turnir protekne u najboljem redu, onako kako dolikuje Matiji“, kazao je Đurđevac.

Istakao je i da je ovo način da Savez održi obećanje da će se Šarkiću odužiti za sve što je dao crnogorskoj reprezentaciji:

„Matija je mogao da igra bilo gdje i za bilo koga, ali je izabrao Crnu Goru i vezao karijeru za nacionalni dres.“

Turnir će biti podijeljen u dvije grupe – Crna Gora će igrati sa Antverpenom, Aston Vilom i Totenhemom, dok će u drugoj biti Inter, Vulverhempton, Partizan i Slovenija.

Matijin otac, Bojan Šarkić, zahvalio se Savezu na posvećenosti i brizi prema uspomeni na njegovog sina i njegovog brata Olivera. Podsjetio je da je prvi memorijal održan u Briselu, u Britanskom koledžu koji je Matija pohađao. Posebno je istakao gest slovenačkih fudbalera koji su na Evropskom prvenstvu, samo nekoliko dana nakon Matijine smrti, nosili crni flor:

„Taj gest ću pamtiti dok sam živ“, kazao je Šarkić.

Grassroots menadžer Nikola Prentić dodao je da je turnir važan i zbog strategije razvoja mlađih selekcija, koju FSCG intenzivno sprovodi od prošle godine.

Memorijal će okupiti 146 dječaka, a biće to dvodnevni praznik fudbala posvećen golmanu koji je obilježio savremenu eru crnogorske reprezentacije. Matija Šarkić preminuo je 15. juna prošle godine, deset dana nakon jedne od najboljih partija u dresu „sokola“, u meču protiv Belgije u Briselu.