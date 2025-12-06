Mihailo Ivanović postigao je i četvrti gol u novoj sezoni.

Izvor: TOM CUSDEN/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski napadač Mihailo Ivanović odigrao je sjajnu partiju za svoj tim. On je u gostujućem susretu Čempionšipa protiv Bristol Sitija golom u 59. minutu donio minimalnu pobjedu svome timu (1:0).

Srpski napadač je perfektno pratio akciju, iskoristio odbitak i sa oko pet metara snažno pogodio mrežu protivnika. Golman rivala je čak dva puta odbranio napad sa jedne strane, ali se lopta odbila do momka rođenog u Novom Sadu u pravom momentu, a on ju je samo uputio ka golu domaćina. Asistirao mu je Rejs Bangura-Vilijams.

Pogledajte kako je izgledala majstorija Srbina:

Milvol je sada treći na tabeli i poslije 19 odigranih mečeva ima 10 pobjeda, četiri remija i pet poraza, što je dovoljno za 34 bodova. Ivanović je dosad postigao četiri golova u novoj sezoni iz 17 odigranih utakmica, a upisao je i jednu asistenciju. Naredni meč očekuje ga u 20. kolu Čempionšipa protiv Derbija u srijedu od 20.45.