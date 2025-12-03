Bio je to prvi trijumf Kotorana u istoriji protiv našeg najvećeg kluba u glavnom gradu. Odigrali su igrači Bokelja disciplinovano i odgovorno u svim linijama tima, iskoristili jednu šansu i stigli do tri velika boda.

Izvor: Fk Bokelj

Najveće iznenađenje 17. kola „Meridianbet“ 1. CFL priredio je Bokelj, koji je u subotu popodne trijumfovao pod Goricom protiv Budućnosti.

Bio je to prvi trijumf Kotorana u istoriji protiv našeg najvećeg kluba u glavnom gradu. Odigrali su igrači Bokelja disciplinovano i odgovorno u svim linijama tima, iskoristili jednu šansu i stigli do tri velika boda.

Šef stručnog štaba Bokelja Vladimir Savićević rekao je za „Dan" da je ovo velika pobjeda za Bokelj.

"Prvi put je Bokelj dobio u Podgorici Budućnost za 103 godine postojanja. Samim tim ovaj trijumf još više dobija na značaju, ali svakako ima značaj i zbog bodova, tabele, samopouzdanja… Mislim da za nas nije mogao da bude bolji tajming" rekao je Savićević.

"Kada sam došao u klub, pričali smo o tome da nam deveti na tabeli ne napravi neki veliki razmak, da to ne bude preko pet-šest bodova. Situacija je bila teška situacija, bilo je puno povrijeđenih igrača, prvi trening sam odradio bez devet igrača i to je za mnogo veći klub od Bokelja veliki problem. Mi smo sada deveti, a imamo ekipu koja je ispod nas i ima tri boda manje, pa smo samim tim napravili jedan iskorak, mnogo veći nego što smo svi očekivali."

Do kraja jesenjeg dijela prvenstva ostala su dva kola, a Kotorani žele da iz te dvije utakmice sakupe što više bodova.

"Ostale su nam još dvije utakmice, sa Dečićem i Petrovcem. To su dvije jako kvalitetne ekipe, koje su dobro vođene sa klupe. Ta dva meča igramo u četiri dana i to nama ne odgovora, ali šta je tu je, kako nama, tako i njima. Moramo da se skupimo i probamo da osvojimo još neki bod do pauze", rekao je mladi stručnjak.

Savićević je najmlađi trener u „Meridianbet" 1. CFL i nema sumnje da je trijumf nad „plavima" njegov najveći u dosadašnjoj karijeri.

"Sama pobjeda protiv najvećeg kluba mora biti najveća. Ovim poslom se bavim pet godina, dvije godine sam bio pomoćnik, radio sam u Internacionalu pola godine, potom u Lovćenu cijelu sezonu, gdje će bilo puno dobrih igara i rezultata. Ovo je bio iskorak, najmlađi sam trener u ligi i to mi svakako puno znači. Ljudi su me ovdje prihvatili super, igrači posjeduju kvalitet i siguran sam ćemo u nastavku sezone, uz par sitnih korekcija, da ćemo biti pravi" istakao je u razgovoru za „Dan" Vladimir Savićević.