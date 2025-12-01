Matjaž Kek više nije selektor Slovenije.

Izvor: MN Press

Nakon 75 odrađenih utakmica na kormilu, Matjaž Kek više nije selektor fudbalske reprezentacije Slovenije.

Tamošnji Savez oglasio se saopštenjem za javnost, ističući da je sa bivšim trenerom Maribora i Rijeke saradnja okončana posljednjeg dana novembra.

Kek je na klupu "dežele" sjeo u novembru 2018. godine, što je najdugovječniji mandat jednog selektora ove zemlje. Za sedam godina je ostvario 32 pobjede, 26 remija i 17 poraza. Najznačajniji rezultat sa reprezentacijom Kek je ostvario prošle godine, kada je pod njegovom komandom ekipa izborila mjesto u osmini finala prvenstva Evrope.

Tri neriješena rezultata (Danska 1:1, Srbija 1:1, Engleska 0:0) bila su dovoljna Slovencima da se nađu u eliminacionoj fazi, gdje je nepremostiva prepreka bio Portugal (3:0).

Slovenci, međutim, u posljednjem kvalifikacionom ciklusu, za Mundijal 2026, nisu bili uspješni. Zauzeli su treće mjesto u grupi B, iza Švajcarske (14) i tzv. Kosova (11) te nisu stigli ni do baraža.

Kako je navedeno iz slovenačke kuće fudbala, naredno reprezentativno okupljanje zakazano je tek za mart 2026. godine, tako da se neće žuriti sa izborom novog šefa.

Keku je ovo, inače, bio drugi mandat u reprezentaciji. Prvi je odrađivao od janaura 2007. do oktobra 2011. godine i tada je ekipu vodio na 49 utakmica. Od nezavisnosti Slovenije, dva mandata je imao i Srećko Katanec, dok je rekorder Bojan Prašnikar, koji je tri puta sjedao na klupu – 1991, 1998. i 2002. godine.

Osim njih, selektori Slovenije bili su i Zdenko Verdenik, Branko Oblak, Slaviša Stojanović, Tomaž Kavčič i Igor Benedejčič.

(mondo.ba)