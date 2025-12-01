Pogledajte kako je reagovao Edin Džeko kada su navijači Fiorentine postrojili svoje igrače.
Fiorentina izgleda potpuno bespomoćno i još nema nijednu pobjedu ove sezone u Seriji A. "Viola" je i tokom vikenda doživjela poraz, ovoga puta od Atalante u gostima 2:0, poslije čega su počeli nemiri na tribinama jer i navijači više ne znaju kako da probude svoje fudbalere.
Bilo je vrlo neprijatno jer su najvatreniji navijači Fiorentine "postrojili" svoje fudbalere podno tribine, gdje su ih vrijeđali i grdili zbog partija koje pružaju ove sezone.
Velikan evropskog fudbala se raspada: Huligani postrojili igrače, a onda se umiješao Džeko
Očekivano, došlo je do tenzija i svađe, pa se u sve umiješao Edin Džeko. Najiskusniji fudbaler Fiorentine, koji praktično i ne igra ove sezone i zbog toga želi da raskine ugovor i prije januarskog prelaznog roka, preuzeo je odgovornost i započeo razgovore sa vođama navijačke grupe i smirio situaciju.
Džeko je lično prišao vođi "ultrasa" i zatražio strpljenje, dok je potom uzeo megafon i obratio se navijačima: "Budite nam podrška", rekao je kapiten "zmajeva".
Edin Dzeko leads Fiorentina’s apology to fans.— Carol Radull (@CarolRadull)December 1, 2025
They sit 19th on 6 points, and only a single goal separates them from last place.pic.twitter.com/GdQVNeaJJc
Fiorentina u ovom trenutku proživljava neke od najtežih trenutaka još od bankrota početkom dvijehiljaditih, kada je uspjela da se vrati iz ponora ponovo do Serije A. Trenutno, situacija uopšte nije povoljna i "viola" ima svega šest bodova poslije 13 kola i zauzima 19. mjesto na tabeli i može lako da se dogodi da ispadne u drugu ligu. Na njenu sreću, veliki broj loših klubova je ove sezone u Seriji A, tako da je razlika između 15. i 20. pozicije samo pet bodova.