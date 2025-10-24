Edin Džeko bombarduje mreže rivala i ne planira da stane ni sa 40 godina. Sada je oborio rekord Konferencijske lige i postao najstariji strijelac ikada u tom takmičenju.

Fiorentina je uspjela da pobijedi Rapid iz Beča 3:0, a na tom meču Edin Džeko se upisao u istoriju. On je postigao sjajan gol na početku drugog poluvremena za 2:0 i tako postao najstariji fudbaler koji je ikad zatresao mreću u Ligi konferencija.

Vratio se kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine u prvi tim "viole" i odmah opravdao ukazanoi povjerenje. Sa 39 godina i 220 dana postavio je rekord koji bi mogao jako, jako dugo da stoji. Ipak, oko toga nije pravio veliku buku.

"Rekli su mi to ranije, ali nisam znao prije utakmice. Uvijek je lijepo postići gol, a još ljepše kada je to u Evropi. Nadam se da ću ih dati još nekoliko - i ako budem još stariji", izjavio je nevjerovatni Džeko i tako naglasio da planira da svoj rekord poboljša.

Ima četrdeset, a i dalje ga žele

Edin Džeko je karijeru počeo u Željezničaru kao vezista i nije djelovalo ad će imati sjajnu karijeru. Otišao je u Češku, poslale su ga Teplice na pozajmicu, a onda je eksplodirao kada je potpisao za Volfsburg. Igrao je tu četiri godine, četiri godine za Mančester siti, pa šest godina za Romu. Igrao je dvije godine za Inter, dvije godine za Fenerbahče i sada u Fiorentini čeka 40. rođendan i nove rekorde.

Šta je rekao o pobedi i o meču Džeko?

"Pobjeda je uvijek dobra stvar. Pomaže raspoloženju. Svi smo sada mnogo srećniji. Nikada nije lako pobijediti u gostima u Evropi, ali danas smo odigrali dobro. Nadam se da će nam ova pobjeda od 3:0 donijeti više samopouzdanja za narednu utakmicu",

Drugi gol je bio važan. U Seriji A smo ranije znali da povedemo, ali nismo uspijevali da sačuvamo prednost. Danas nam je taj drugi gol dao dodatno samopouzdanje da možemo da dođemo do pobjede. Kod 1:0 protivnici više pritiskaju i uvijek postoji šansa da primiš pogodak. Kod 2:0 smo bili opušteniji, a treći gol je samo potvrdio trijumf", zaključio je Džeko.

(MONDO, N.L.)