Potpuni haos pred žreb za Svetsko prvenstvo koji se održava u Vašingtonu 5. decembra. Stigla je i poruka iz reprezentacije Irana...
Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu održaće se 5. decembra u Vašingtonu i već je počeo haos. Predstavnicima reprezentacije Irana zabranjeno je da dođu u prestonicu Amerike. Tačnije, jednom dijelu njihovih predstavnika nisu odobrene vize za ulazak u Sjedinjene Američke države što je izazvalo bojkot i reakciju.
"Informisali smo FIFA da odluka Amerike nema nikakve veze sa sportom i da članovi iranske delegacije neće učestvovati na žrebu za Mundijal", rekao je Amir Mehdi Alav koji je PR fudbalske reprezentacije Irana.
Predsjednik Amerike Donald Tramp nedavno je saopštio da uvodi zabranu ulaska za državljane iz 12 zemalja među kojima su Iran i Tahiti koji su se kvalifikovali za Mundijal. Takođe je obećao i da će svi sportisti, članovi tima i ljudi koji su uz reprezentacije proći kroz provjeru državnih sekretara.