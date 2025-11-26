Vrlo čudna izjava Pepa Gvardiole nakon što je "pretumbao tim" i njegov Mančester siti je glatko poražen od Bajera u Ligi šampiona.

Izvor: YouTube/TNT Sports Football/Screenshot

Taman kada se činilo da je Pep Gvardiola "izvukao" Mančester siti iz krize i da je našao odgovarajući model igre, njegova ekipa ga je demantovala. Nakon poraza od Njukasla, doduše uz sporne sudijske odluke, došao je potom i neočekivano loš meč protiv Bajera koji je na "Etihadu" prethodne noći slavio 2:0.

Istina, Gvardiola je "pretumbao" ekipu u odnosu za vikend, napravio je čak deset promena u startnoj postavi, ali ni to ne može da bude dovoljno dobar razlog za lošu partiju Sitija. Ni Gvardiola nije znao šta da kaže, ostalo mu je samo da se smije.

I have never seen a normal Pep Guardiola post match interview following a loss…pic.twitter.com/nMUQ36ksDI — george (@StokeyyG2)November 25, 2025



U čudnom raspoloženju stao je pred TV kamere i kao što to obično biva poslije poraza, vidjeli smo "neprijatan" razgovor sa njim tokom kog bi rijetko ko mogao da pogodi rezultat tek završene utakmice: "Šta sam im rekao u svlačionici? To je za nas. Ne znam, preuzimam odgovornost. Kada ste fudbaler i ne igrate pet-šest-sedam utakmica, to je teško. Možda je ipak bilo previše promjena", rekao je Gvardiola.

"Kada imate ovako veliki igrački kadar, morate se pokazati. Možda bi igrači koji su redovno igrali u posljednje vrijeme imali više samopouzdanja, ali moramo to da prihvatimo", rekao je Gvardiola koji nije prestajao da se smije.

Zbog laše igre, Gvardiola je na poluvremenu zamijenio Oskara Boba, Rika Luisa, Rajana Ait-Nurija, poslije i Omara Marmuša, ali čak ni najbolji igrač ekipe Erling Haland nije uspio da preokrene situaciju za njih u nastavku utakmice, pa je Gvardiola priznao grešku - prvi put od kada je trener.

"Nemoguće je da mislite da nisu dobri. Ako igrate često, lakše vam je. Neki se boje grešaka, ali moraju da budu slobodni da to urade. Probijajte linije, nešto uradite, približite se golu i učinite sve što morate. Puno je utakmica u sezoni. Ne može Haland igrati svaki put 95 minuta, nama su potrebne svježe noge. Ali da, bilo je previše zamjena, bio to prvi put da sam to učinio u životu i bilo je previše", naglasio je Gvardiola da je poraz na njemu.

Mančester siti - Bajer Leverkuzen 0:2 Izvor: YouTube/TV Arena sport Premium

Mančester siti je inače trenutno na šestom mjestu na tabeli Lige šampiona sa 10 bodova, dok je u Premijer ligi na trećoj poziciji i ima sedam bodova manje od Arsenala.